Sur la même base que le SUV Kia EV2, Hyundai va proposer un crossover citadin, le Hyundai Ioniq 2.

Comme de nombreux constructeurs, Hyundai veut disposer d'une offre de petits modèles électriques (on trouve déjà dans sa gamme le SUV Hyundai Inster) afin de faciliter l’accès à la mobilité électrique pour de nombreux automobilistes. Pour Hyundai et sa marque jumelle Kia, cela va passer par la création du SUV EV2 chez Kia et d'un crossover Ioniq 2 chez Hyundai.

Le modèle de chez Hyundai partagera ses dessous et ses motorisations avec le modèle de chez Kia et devrait arriver sur le marché en 2026. Auparavant, on devrait avoir droit à un show-car très proche du modèle de série. Ce Show-car devrait être présenté lors du Salon de Munich (IAA Mobility 2025) qui aura lieu du 9 au 14 septembre.

Autonomie prévue de plus de 400 km pour le Hyundai Ioniq 2

Le Hyundai Ioniq 2 avec son allure de crossover devrait se positionner à la fois contre les Renault 4 E-Tech et Renault 5 E-Tech du constructeur au losange. Comme le Kia EV2 que l'on a déjà vu sous la forme d'un concept-car, le Hyundai Ioniq 2 utilisera la même plateforme E-GMP avec une architecture électrique 400 volts. Le SUV devrait disposer de deux groupes motopropulseurs, avec le premier l'autonomie de dépasser les 300 km, avec le second ce sera un peu plus de 400 km. On ne sait pas encore si ce modèle utilisera des batteries NMC ou LFP, sans doute du deuxième type pour limiter le plus possible les coûts, en revanche, si les NMC étaient utilisées les autonomies pourraient progresser.

Une alternative électrique à la Hyundai i20 thermique

En ce qui concerne le style de ce modèle, on n'en a pas encore idée précise, le prototype étant trop camouflé. Ce que l’on sait en revanche, c’est que la plateforme logicielle intégrera le nouveau système logiciel Pleos de Hyundai qui va connecter tous les systèmes entre eux de l’infodivertissement au système d’exploitation du véhicule. Ce modèle de par sa taille (4 mètres environ) et son tarif (aux alentours des 30 000 € selon nos estimations) viendra se positionner au-dessus du Hyundai Inster et sera comme le frère électrique et un peu haut sur roues de la citadine Hyundai i20 thermique.