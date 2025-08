Farizon, un fourgon à l'horizon

Chez le constructeur chinois Geely, les véhicules professionnels s'appellent Farizon. Il y a des petits et des grands camions, des bus et des véhicules utilitaires, dont le Farizon SV. Entré en Europe par l'Angleterre, ce nouveau venu dans le monde des fourgons doit être commercialisé en France au cours du dernier trimestre de cette année. Sans que l'on sache pour le moment ni par quel biais, ni à quel tarif. Mais pour info, ce Farizon est en vente en Grande-Bretagne au prix de 45 000 £ HT, ce qui représente un peu plus de 50 000 € hors taxe.

Cinq configurations possibles

La gamme Farizon SV s'articule autour de trois longueurs et trois hauteurs offrant cinq configurations, L1H1, L1H2, L2H2, L2H3 et L3H3. Le L1 s'étend sur 4,99 mètres de long, le L2 sur 5,49 m et le L3 flirte avec les 6 mètres. En hauteur, le L1 est à 1,98 mètre, le L2 à 2,18 m et le L3 est à 2,50 mètres. Pour les volumes utiles, cela va de presque 7 m³ en L1H1 à 13 m³ en L3H3, en passant par les 9,4 m³ en L2H2. La charge utile est annoncée à un plus de 1200 kilos sur les L1H1 à environ 1000 kilos pour le plus grand L3H3. Le Farizon SV a une capacité de tractage de deux tonnes avec une remorque freinée, ou 750 kilos avec une remorque classique.

Farizon met en avant le fait que son SV n'a pas de montant central, entre la cabine et la zone de chargement. Cette absence de pied B, comme sur le Renault Kangoo, apporte dixit le constructeur une grande facilité pour les opérations de chargement et « modifie fondamentalement l'interaction avec le véhicule »… Autre critère mis en avant pas Geely, le seuil de chargement très bas à 55 centimètres, permettant un accès plus facile à la zone cargo.

Trois batteries au choix

Sous le capot, le Farizon SV adopte un bloc électrique développant une puissance de 170 kW (soit 231 chevaux) et un couple de 336 Nm. Du côté des batteries, c'est au choix. Le Farizon est proposé avec une batterie au lithium fer phosphate (LFP) de 67 kWh ou de 83 kWh, ainsi qu'une batterie au nickel manganèse cobalt (NMC) de 106 kWh disponible sur le modèle L3 H3. La plus petite batterie est idéale pour les trajets urbains et périurbains, explique le constructeur, sans donner l'autonomie. La 83 kWh apporte, elle, une autonomie annoncée de 400 kilomètres, cette version intermédiaire convient parfaitement aux entreprises effectuant des trajets régionaux ou ayant besoin d’une marge de sécurité supplémentaire. Quant à la batterie de 106 kWh, elle offre jusqu’à 550 km d’autonomie, toujours selon les données du constructeur. Signalons que ces batteries sont garanties 8 ans/200 000 kilomètres.

Le plein d'équipements

Comme de plus en plus souvent désormais, et notamment chez les constructeurs chinois, le Farizon n'est proposé qu'avec un seul niveau de finition, et c'est franchement complet. Il y a ainsi les sièges chauffants, le volant multifonction lui aussi chauffant tout comme le pare-brise, la caméra 360°, les radars de stationnement avant et arrière, la banquette passagers deux places, la climatisation automatique, deux ports USB et aussi l'écran 12,3 pouces. Il y a aussi un système de surveillance de la charge utile, utile pour qui se préoccupe de ne pas rouler en surcharge. Le Farizon adopte de plus de multiples aides à la conduite de série, du régulateur de vitesse adaptatif à l'aide au maintien dans la voie en passant par le freinage d'urgence et les alertes anticollision. Ce Farizon a d'ailleurs obtenu la note maximale "Platinium" de l'Euro NCAP pour les véhicules utilitaires.