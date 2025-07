Emmanuel Macron doit-il rouler en Alpine A390 ?

Emmanuel Macron vient de parader dans son nouveau Renault Rafale présidentiel à l’occasion du défilé du 14 juillet à Paris. La marque au losange lui a préparé un exemplaire spécial de son SUV familial pour succéder à son DS 7 Elysée (après une première apparition l’année dernière dans une version différente).

Renault a communiqué dès l’été 2024 sur ce nouveau Rafale blindé destiné au plus haut fonctionnaire de France, qui vient de remonter les Champs Elysée à son bord comme c’est la tradition. Le SUV de la marque au losange prend ainsi la succession de celui du groupe Stellantis, après un tout petit interlude dans la nouvelle DS N°8 électrique à l’occasion des célébrations du 8 mai 2025.

Emmanuel Macron doit-il parader en Alpine A390 ?

Ce Rafale à l’utilisation très spéciale semble parti pour durer dans sa mission présidentielle, sachant que le DS 7 avant lui avait tenu plusieurs années à ce poste (d’abord en DS 7 Crossback puis en DS 7 « tout court »). Et même si on imagine que le groupe Stellantis tâchera de faire pression pour que sa nouvelle DS N°8 revienne elle aussi dans ce rôle à l’avenir, on imagine très bien le président Macron se déplacer dans une autre nouveauté française « stratégique ».

On veut parler de l’Alpine A390, le tout premier SUV de la marque sportive du groupe Renault qui se positionne de façon inédite sur le terrain des véhicules familiaux.

Le groupe Renault a de grosses ambitions pour cette marque Alpine et il s’agit probablement de son véhicule le plus important, celui qui doit toucher une clientèle large et permettre au constructeur d’améliorer sa rentabilité après la confidentielle (mais excellente) A110 thermique et la citadine électrique A290 perçue comme un peu tendre.

Compatible avec cette mission ?

Sachant qu’Alpine essaie aussi de se donner une image luxueuse (en plus de sa fibre sportive) avec cet A390, le mettre en valeur dans ce genre de rôle ferait sens. Il reste tout de même un seul petit problème : même s’il revendique un haut degré de polyvalence, l’Alpine A390 ne se montre pas aussi généreux aux places arrière que le Rafale ou la DS N°8. Le président de la République sera-t-il prêt à transiger pour faire la promotion de la marque de Dieppe ? Ou bien faudra-t-il prévoir un exemplaire spécial à l’empattement rallongé, comme cela a déjà été fait par le passé pour d’autres véhicules conçus pour les représentations publiques du président de la République ?

Une chose est sûre : jamais on n’avait vu un constructeur français lancé dans un projet aussi ambitieux que celui d’Alpine. Celui de DS Automobiles, qui ne parvient toujours pas à s’imposer comme un constructeur « premium » incontournable sur le marché automobile européen, n’a jamais vraiment réussi. Un petit coup de pouce présidentiel ne serait probablement pas de refus…