Prévue pour le marché chinois, la nouvelle Audi A6L effectue des essais sur le Nürburgring

Au Salon de l’auto de Shanghai en avril dernier, Audi a fait sensation en présentant cinq nouveaux modèles électriques conçus pour le marché chinois. Parmi ceux-ci il y avait l’Audi A6L e-tron. Mais si ces nouveautés sont dotées de batteries, Audi n’en oublie pas pour autant les moteurs à combustion avec en particulier sa nouvelle Audi A6L destinée au marché chinois.

Cette nouvelle génération d’Audi A6L était dernièrement sur le Nürburgring et nos chasseurs de scoop n’ont pas manqué de la photographier. Pour Audi le marché chinois est d’importance et il multiplie les modèles qu’ils soient dotés de motorisations électriques ou thermiques. De plus, le constructeur d’Ingolstadt vient de lancer une nouvelle marque (avec son partenaire chinois SAIC) qui se nomme tout simplement AUDI mais sans les anneaux sur la calandre. Le premier modèle de cette « nouvelle marque » est l’AUDI E5 Sportback, une auto conçue pour le marché chinois et qui ne viendra jamais chez nous.

L’A6, un modèle électrique ou thermique

Comme notre nouvelle Audi A6 européenne commercialisée depuis avril, l’Audi A6L thermique qui sera vendue en Chine montre le changement de stratégie opéré par Audi qui voulait que les chiffres pairs soient réservés aux modèles thermiques et les chiffres impairs aux modèles électriques. Désormais, les deux coexisteront (sauf pour l’Audi A4 qui a été remplacée par l’Audi A5). Ainsi l’Audi A6 (toujours avec un chiffre pair comme la version électrique « e-tron ») dotée de moteurs à combustion (à hybridation légère ou rechargeable) est là pour concurrencer sur le marché chinois et européen les Mercedes Classe E et BMW Série 5 thermiques, ses principales rivales.

Un style identique à la version européenne

Cette Audi A6L photographiée sur le Nürburgring est bien la nouvelle A6L dont on a vu des images et des informations provenant du ministère chinois de l’Industrie et des technologies de l’information. Par rapport à la précédente Audi A6L, elle va marquer une belle rupture en ce qui concerne son style (qui est identique à celui de la version européenne) mais aussi sa technologie puisque la plateforme qui est utilisée pour cette auto est la nouvelle PPC (« Premium Platform Combustion ») dont disposent aussi les Audi A5 et Audi Q5 (qui sur le marché chinois sont également rallongées et se nomment Audi A5L et Audi Q5L).