En Russie, un mal mystérieux frappe les Porsche
Depuis quelques jours, de nombreux propriétaires de modèles Porsche en Russie ont vu leur véhicule s’arrêter de fonctionner. Pour l’instant, personne ne sait s’il s’agit d’un problème lié au réseau de sécurité des voitures de la marque ou d’un acte délibéré.
Comme tous les autres constructeurs automobiles européens, Porsche a arrêté la distribution et la commercialisation de ses véhicules en Russie en 2022 lorsque les sanctions contre le pays ont été décidées.
Mais il reste évidemment de nombreux modèles de la marque de Zuffenhausen en circulation là-bas, surtout que Moscou et St-Pétersbourg étaient connues pour abriter beaucoup de voitures de luxe. D’autant plus qu’il existe désormais des filières en Russie pour importer des véhicules neufs en contournant les sanctions internationales.
Les Porsche s’arrêtent
Mais comme le rapportent les journalistes anglais du Daily Mail, un mal étrange touche depuis quelques jours les Porsche circulant en Russie. Il concerne tous les modèles de la marque produits à partir de 2013, possédant tous un système d’alarme embarquée reliée par satellite permettant de suivre l’auto à distance et de le désactiver en cas de vol.
Pour une raison inconnue, ce système a coupé totalement le moteur d’un grand nombre de véhicules Porsche en Russie. Il devient ensuite impossible de les redémarrer et de les utiliser.
Personne ne connaît l’origine de la cause
S’il ne fait aucun doute que ce problème est lié à ce système de verrouillage à distance, personne ne sait si ces désactivations sont volontaires ou pas. A noter que certains utilisateurs auraient réussi à faire repartir leur voiture en désactivant la batterie pendant plus de dix heures. Le problème concernerait des « centaines » de Porsche circulant en Russie.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération