Crasher les voitures de location de Sixt dans un jeu vidéo, c’est possible
Comme souvent, l’entreprise de location Sixt surprend avec une méthode de communication insolite. Sa dernière idée : créer un circuit avec des défis dans le jeu vidéo et simulateur de conduite BeamNG.
Le spécialiste de la location auto Sixt se fait régulièrement remarquer avec des campagnes toujours plus innovantes. La preuve avec sa dernière publication sur les réseaux sociaux concernant une surprenante « Sixt Island » destinée au jeu vidéo et simulateur reconnu pour sa gestion des dégâts ultra-réaliste BeamNG.
Le clip promotionnel partagé sur Youtube, TikTok et Instagram montre via une Porsche 911 GT3 et un Monster Truck ce que les joueurs devront affronter sur l’île factice imaginée par les employés de la marque. Dans un décor paradisiaque, les pilotes virtuels pourront s’entraîner au drift, foncer à vive allure dans des rues étroites et des routes de montagne ou encore s’exercer au tout-terrain avec un parcours rythmé par des bosses, des rampes et des loopings.
À installer sur BeamNG
Uniquement disponible sur PC via la plateforme Steam, BeamNG ravi les amateurs de pilotage saupoudré de déformations de carrosserie, dégâts mécaniques et réactions physiques très fidèles à la réalité. Véritable bac à sable de la conduite virtuelle, BeamNG permet à sa communauté d’installer des véhicules, des circuits et des défis personnalisés afin d’enrichir continuellement son contenu. La carte « Sixt Island » disponible gratuitement s’inscrit dans cette démarche.
