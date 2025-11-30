Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche 911 Type 992 Gt3 Rs

Crasher les voitures de location de Sixt dans un jeu vidéo, c’est possible

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Comme souvent, l’entreprise de location Sixt surprend avec une méthode de communication insolite. Sa dernière idée : créer un circuit avec des défis dans le jeu vidéo et simulateur de conduite BeamNG.

Crasher les voitures de location de Sixt dans un jeu vidéo, c’est possible

Le spécialiste de la location auto Sixt se fait régulièrement remarquer avec des campagnes toujours plus innovantes. La preuve avec sa dernière publication sur les réseaux sociaux concernant une surprenante « Sixt Island » destinée au jeu vidéo et simulateur reconnu pour sa gestion des dégâts ultra-réaliste BeamNG.

Le clip promotionnel partagé sur Youtube, TikTok et Instagram montre via une Porsche 911 GT3 et un Monster Truck ce que les joueurs devront affronter sur l’île factice imaginée par les employés de la marque. Dans un décor paradisiaque, les pilotes virtuels pourront s’entraîner au drift, foncer à vive allure dans des rues étroites et des routes de montagne ou encore s’exercer au tout-terrain avec un parcours rythmé par des bosses, des rampes et des loopings.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

À installer sur BeamNG

Uniquement disponible sur PC via la plateforme Steam, BeamNG ravi les amateurs de pilotage saupoudré de déformations de carrosserie, dégâts mécaniques et réactions physiques très fidèles à la réalité. Véritable bac à sable de la conduite virtuelle, BeamNG permet à sa communauté d’installer des véhicules, des circuits et des défis personnalisés afin d’enrichir continuellement son contenu. La carte « Sixt Island » disponible gratuitement s’inscrit dans cette démarche.

Photos (5)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Porsche 911 Type 992 Gt3 Rs

Porsche 911 Type 992 Gt3 Rs

SPONSORISE

Actualité Porsche

Voir toute l'actu Porsche

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité