Le lifting de la Mercedes-AMG SL est prévu pour 2027, les prototypes prennent la route.

Le roadster Mercedes-amg SL est sur le marché depuis 2022. Après quatre ans de commercialisation vient le temps d’un restylage et la division sportive AMG de Mercedes entame les premiers essais de mise au point de ce futur modèle restylé. Nos chasseurs de scoop étaient là pour immortaliser les prototypes de cette auto.

Pour le moment les modifications apportées au style de ce roadster Mercedes-AMG SL semblent limitées, si l’on en croit le petit camouflage sur la partie avant du véhicule. Mais on en est au tout début des essais de mise au point de ce modèle restylé, puisque celui-ci bénéficiera de cette mise à jour en 2027, on peut voir apparaître dans les prochains jours, d’autres prototypes affichant plus de camouflage.

Jusqu’à 612 ch sous le capot de la SL !

Héritière de la Mercedes 300 SL à « portes papillon » des années 1950 et de sa déclinaison roadster, la Mercedes-AMG SL est une œuvre d’art automobile et la dernière génération qui est arrivée en 2022 a été conçue par les équipes AMG d’Affalterbach. Disponible avec une belle capote en toile elle cache sous son capot un bloc quatre cylindres deux litres turbo hybride de 421 ch pour la version SL 43 ou bien encore d’un V8 4.0 biturbo de 585 ch pour la version SL 63 associée à une transmission intégrale 4Matic +. Une transmission intégrale qui équipe également la version la plus sportive qui se nomme SL 63 S E-Performance. Grâce à l’apport d’un système hybride rechargeable, celle-ci affiche la coquette puissance de 612 ch et une petite autonomie électrique de 11 km. Des performances élevées pour une auto qui n’a plus beaucoup de concurrence sur le marché si ce n’est la Porsche 911 Turbo S Cabriolet, les Jaguar F-Type SVR et BMW M850i xDrive ayant disparu du marché.

Une évolution sans doute limitée pour les motorisations

Pour la version restylée de la Mercedes-AMG SL, il y a peu de chance que les motorisations évoluent. Elles pourraient cependant bénéficier d’une légère baisse de leur consommation et de leurs rejets polluants. Quant à la version Performance qui est dotée d’une motorisation hybride rechargeable, AMG pourrait peut-être lui faire bénéficier d’une autonomie électrique plus importante grâce à une capacité de batterie revue à la hausse. Ce qui est sûr en revanche, c’est que la face avant du modèle va être modifiée légèrement, que l’équipement numérique de cette auto devrait bénéficier des derniers perfectionnements de la technique, que l’offre d’aides à la conduite devrait encore progresser. On attendra que nos chasseurs de scoop croisent de nouveaux prototypes de cette auto pour en savoir plus sur les modifications apportées par le restylage.