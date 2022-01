BMW Série 8 : petite mise à jour pour toute la famille

Coupé, cabriolet, Gran Coupé, version M : BMW avait développé la gamme Série 8 sur plusieurs mois. Mais pour le restylage, pas de jalousie, toute l'offre est revue en même temps ! Il faut dire que les modifications du "Life Cycle Impulse", la dénominaison marketing des liftings chez BMW, sont légères. Autant donc faire simple pour les mettre en place.

Le plus important est la généralisation du look M Sports. Dès la version de base, les Série 8 auront ainsi les boucliers plus sportifs, avec prises d'air agrandies. Du côté de la calandre, il y a de nouvelles barres chromées en U qui peuvent s'illuminer. Les six cylindres sont dotés d'office de jantes 19 pouces M Sports, les V8 de jantes 20 pouces. Les V8 reçoivent aussi les rétros de la M8. Il y a de nouvelles couleurs de carrosserie : gris "Skyscraper", vert "San Remo" ou encore bleu "Portimao".

À bord, c'est un peu le même refrain : d'office, il y a maintenant les éléments de style M, dont le volant. Plus important : l'écran central passe de 10,25 à 12,3 pouces. De nouveaux habillages sont au menu.

Rien de neuf pour l'offre technique. On retrouve la 840i xDrive, avec six cylindres en ligne de 333 ch, la 850i xDrive avec V8 de 530 ch. Il reste encore un diesel, le 840d xDrive, avec six cylindres en ligne de 340 ch.

Du côté de la M8, c'est aussi le statu quo, avec un V8 de 625 ch.