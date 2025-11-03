Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes-amg Gt 2

Mercedes va transformer l’AMG GT en sportive monstrueuse

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Cédric Pinatel

Vous trouvez que l’AMG GT est devenu trop policée et luxueuse ? Bonne nouvelle, Mercedes prépare une version « Track Sport » de sa sportive pour l’amener sur le terrain de la Porsche 911 GT2 RS.

Mercedes va transformer l’AMG GT en sportive monstrueuse
Voici la nouvelle Mercedes-AMG GT Track Sport, qui reste pour l'instant un peu camouflée.

La première Mercedes-amg Gt était une super-sportive franchement radicale. Déjà sportive dans sa version de base, elle a ensuite reçu des déclinaisons de plus en plus extrêmes : la très savoureuse GT-R, d’abord, puis la GT-R Pro et surtout la surpuissante GT Black Series en fin de carrière.

L’AMG GT de seconde génération, elle, est devenue encore plus puissante que l’ancienne avec sa variante GT 63 E-Performance. Mais elle s’est transformée en une grosse GT de luxe à la vocation moins sportive, même si elle a récemment ajouté une variante Pro à son catalogue.

Une AMG GT vraiment extrême en approche

Comme elle vient de l’annoncer avec des photos officielles montrant un exemplaire camouflé, Mercedes-amg prépare cependant l’arrivée d’une déclinaison vraiment extrême de cette AMG GT. Elle s’appellera « Track Sport », sa face avant arbore une lèvre de bouclier digne de vraies supercars et la voiture possède un gigantesque aileron fixe à l’arrière. Dans sa définition aérodynamique, elle semble assez proche dans l’esprit d’une Porsche 911 GT3 RS (ou de la future 911 GT2 RS).

Notez la taille de l’aileron arrière fixe !
Notez la taille de l’aileron arrière fixe !

Pour l’instant, on ignore ce qui se trouve sous son capot : utilisera-t-elle une version poussée du V8 biturbo 4,0 litres à plus de 700 chevaux, ou ajoutera-t-elle un moteur électrique comme la GT 63 E-Performance ? Compte tenu de la vocation de l’auto, la première option paraît être la plus probable.

Une version de course à venir

Cette AMG GT radicale servira aussi de base d’homologation à une nouvelle AMG GT3 de course, alors que l’AMG GT3 actuelle a remporté les courses les plus prestigieuses de la discipline (les 24 Heures du Nürburgring et de Spa-Francorchamps par exemple). Reste à savoir quand seront officiellement dévoilées ces machines.

