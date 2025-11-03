Mercedes va transformer l’AMG GT en sportive monstrueuse

La première Mercedes-amg Gt était une super-sportive franchement radicale. Déjà sportive dans sa version de base, elle a ensuite reçu des déclinaisons de plus en plus extrêmes : la très savoureuse GT-R, d’abord, puis la GT-R Pro et surtout la surpuissante GT Black Series en fin de carrière.

L’AMG GT de seconde génération, elle, est devenue encore plus puissante que l’ancienne avec sa variante GT 63 E-Performance. Mais elle s’est transformée en une grosse GT de luxe à la vocation moins sportive, même si elle a récemment ajouté une variante Pro à son catalogue.

Une AMG GT vraiment extrême en approche

Comme elle vient de l’annoncer avec des photos officielles montrant un exemplaire camouflé, Mercedes-amg prépare cependant l’arrivée d’une déclinaison vraiment extrême de cette AMG GT. Elle s’appellera « Track Sport », sa face avant arbore une lèvre de bouclier digne de vraies supercars et la voiture possède un gigantesque aileron fixe à l’arrière. Dans sa définition aérodynamique, elle semble assez proche dans l’esprit d’une Porsche 911 GT3 RS (ou de la future 911 GT2 RS).

Pour l’instant, on ignore ce qui se trouve sous son capot : utilisera-t-elle une version poussée du V8 biturbo 4,0 litres à plus de 700 chevaux, ou ajoutera-t-elle un moteur électrique comme la GT 63 E-Performance ? Compte tenu de la vocation de l’auto, la première option paraît être la plus probable.

Une version de course à venir

Cette AMG GT radicale servira aussi de base d’homologation à une nouvelle AMG GT3 de course, alors que l’AMG GT3 actuelle a remporté les courses les plus prestigieuses de la discipline (les 24 Heures du Nürburgring et de Spa-Francorchamps par exemple). Reste à savoir quand seront officiellement dévoilées ces machines.