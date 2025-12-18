Une Renault Clio RS qu’on adorerait voir dévorer les nouvelles citadines électriques sportives

Renault vient de lancer sur le marché sa nouvelle Clio de sixième génération. On l’a déjà essayée sur Caradisiac et on vient même de réaliser 2 000 kilomètres à son volant depuis le Portugal jusqu’en France pour voir comment se comporte la nouvelle mouture de la citadine la plus populaire du pays en voyage.

Cette Clio de sixième génération ne possède plus de motorisation diesel et encore moins de variante sportive. Elle monte pourtant à 160 chevaux dans sa déclinaison hybride non rechargeable, mais sa mise au point privilégie les économies d’énergie sur la performance pure.

Une belle proposition virtuelle

David Baylis Design imagine tout de même l’auto dans une déclinaison « Renault Sport » avec une livrée inspirée de celle de la Clio Williams du début des années 90. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle possède une sacrée gueule sur ces images virtuelles !

Ailes élargies, diffuseur arrière, aileron de toit, grosses jantes dorées, appendices aérodynamiques, elle s’offre la totale et ce kit carrosserie convient particulièrement bien à ses lignes. Là, au moins, elle serait agressive pour de bonnes raisons en imaginant un moteur d’Alpine A110 de 250 chevaux sous le capot !

Un fantasme, mais…

Hélas, le plan produit de la Clio de sixième génération ne prévoit aucun dérivé sportif et surtout, les constructeurs automobiles ont totalement délaissé ce créneau des GTI thermiques à cause de l’évolution des normes en Europe.

Mais alors qu’Abarth réfléchit (très hypothétiquement pour l’instant) sur le retour éventuel d’une 500 thermique, on apprenait récemment que les communicants de Renault ne se disent pas contre une nouvelle Clio RS s’ils découvrent « un intérêt suffisant ». Ils laissent aussi entendre que sa motorisation hybride pourrait servir de base à une version très puissante aux émissions de CO2 raisonnables.