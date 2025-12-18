Pourquoi le design des modèles électriques a fini par coûter la place du patron du design de Mercedes

Il est une des figures de Mercedes. Gorden Wagener, présent dans l’entreprise depuis 1997 et à la tête du design depuis 2008, quittera pourtant ses fonctions le 31 janvier prochain.

C’est à l’occasion du remaniement de plusieurs fonctions clés que la firme et M. Wagener auraient trouvé un " commun accord ". En effet, les critiques semblaient aller bon train depuis plusieurs années.

Il serait devenu une figure controversée notamment à cause du dessin des berlines EQE et EQS comparées à des « baleines à bosses » et de leur échec commercial. Il faut dire bien avouer que ces deux Mercedes ne reprennent pas du tout les codes de la marque et que les proportions, comme la forme générale, peuvent être discutables.

Pour M. Wagener, il s’agit de la « pureté sensuelle », un langage stylistique qu’il défend, mais pas au goût de tout le monde en interne. Le PDG, Ola Källenius, serait même intervenu pour que le GLC électrique arbore un design plus distinctif, notamment pour l’avant, en s’inspirant des années 70 et 80.

Des paroles peu appréciées

Ce n’est pas tout puisque Mercedes lui reproche également d’avoir critiqué le design de certains concurrents, en l’occurrence Audi. Avec une telle publicité, il lui sera peut-être difficile de trouver un poste équivalent…

Son successeur, lui, est déjà connu. Bastian Baudy prendra les rênes du design Mercedes dès le 1er février. Il n’est pas nouveau dans la boutique puisqu’il dirige le design AMG depuis 2023. Il est encore trop tôt pour savoir quelle direction va prendre le style des futures Mercedes, mais il sera intéressant de découvrir son premier concept-car.

À noter enfin que la marque a nommé une nouvelle directrice des achats et de la qualité (Yanni von Roy-Jiang), de même pour le responsable des systèmes de propulsion électrifiés (Joerg Bartels).