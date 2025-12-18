Après la Peugeot 307 CC d’attaque, une BMW Série 7 lance-roquettes sur le front en Ukraine

L’armée ukrainienne n’a pas de gros moyens, mais elle a des idées. Notamment lorsqu’elle peut transformer des véhicules tout ce qu’il y a de plus inoffensif en véritables machines de guerre, par exemple avec cette Peugeot 307 CC convertie en véhicule léger d’attaque équipée d’une mitrailleuse légère installée sur ton toit et d’une face avant adaptée.

Figurez-vous que les troupes ukrainiennes apprécient aussi les voitures premium allemandes, même en « youngtimers ». La preuve avec cette BMW Série 7 de la génération E38, mobilisée à son tour par les forces du pays combattant l’armée russe sur leur territoire depuis le début de l’année 2022.

Une E38 lance-roquette

La limousine allemande que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous possède un équipement non disponible au catalogue de la marque, pourtant riche d’une longue liste d’options : un lance-roquettes déployable électriquement, capable d’être opéré n’importe où pour frapper l’ennemi.

Même James Bond, qui l’avait utilisé dans « Demain ne meurt jamais », n’avait pas osé un tel arsenal sur la grosse berline allemande. « Tant que ça roule, ça peut combattre », est-il énoncé par les porte-paroles de l’armée ukrainienne à propos de ces véhicules transformées en machines de guerre.

Des Peugeot P4 et une autre BMW

Les forces armées ukrainiennes ont aussi récemment utilisé des Peugeot P4 français remisés et d’après les journalistes de Carscoops, une Bmw Série 6 cabriolet plus récente avait également intégré leurs rangs dès 2022. Reste à savoir si la suspension de cette grande routière reste confortable malgré la masse ajoutée sur le train arrière.