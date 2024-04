Des Peugeot P4 français combattent l'armée russe en Ukraine

Tout le monde connaît le Mercedes Classe G, né « Geländewagen » en 1979 dans sa version civile et utilisé par un grand nombre d’armées dans le monde en plus de celles de l’Allemagne et de l’Autriche depuis les années 80. Mais certains se souviennent aussi du Peugeot P4, cette version « française » du tout-terrain germanique produit entre 1982 et 1992 par Peugeot sous licence pour les forces militaires de notre pays, équipé de motorisations de la firme au lion plutôt que des blocs Mercedes d’origine.

Construit à 13 500 exemplaires (sans compter les modèles également utilisés par les gendarmes et les sapeurs-pompiers notamment), ce Peugeot P4 a été retiré du service de manière définitive en 2016. Remplacé à la fois par le PVP blindé et le VT4 au sein de l’armée française depuis, il n’a pas totalement disparu des terrains de combat pour autant : comme le rapportent notamment les spécialistes du conflit et autres associations finançant l’effort de guerre en Ukraine, certains exemplaires du Peugeot P4 ont repris du service dans le cadre de la guerre entre l’Ukraine et la Russie (en servant les forces ukrainiennes). Le nombre total de Peugeot P4 utilisés dans ces conditions n’est pas connu mais il y en a plusieurs dizaines d’après les quelques images diffusées notamment par Militarnyi. Ces clichés montrent d’ailleurs que des camions Renault TRM2000, également disparus des flottes de l’armée de terre française, ont aussi rejoint les rangs de l’armée ukrainienne.

Le « vrai » Mercedes Classe G existe toujours

Aux dernières nouvelles, Mercedes commercialise toujours la version « Professional » de son Classe G qui n’a plus rien à voir avec la variante civile. Cette dernière se contente d’un moteur diesel à six cylindres en ligne de 3,0 litres, développant 249 chevaux et 600 Nm de couple. Mais elle n’est plus ouverte aux clients particuliers qui doivent désormais se contenter du luxueux Classe G dans ses versions G450d, G500 essence et G63 AMG. Ce dernier se renforcera très prochainement d’une déclinaison 100% électrique.