Nouvelle concentration dans le secteur du leasing : Arval Bnp Paris en passe de racheter Athlon

La consolidation du marché mondial de la location longue durée continue. Après Ayvens (Société Générale) né de la fusion entre ALD et Automotive lease plan, Arval a annoncé ce matin être entré en négociations exclusives avec Mercedes-Benz Group en vue de l’acquisition de 100 % d’Athlon, acteur majeur de la location longue durée multimarque en Europe.

Cette opération stratégique prend place dans un mouvement de recomposition durable du secteur et va donner naissance à un co-leader européen du secteur, avec pour Arval une flotte d’environ 2,3 millions de véhicules.

Création d’un co-leader européen de la LLD

Athlon représente une flotte multimarque de 400 000 véhicules, dont 56 000 en gestion direct, répartis dans dix pays européens. De son côté, Arval s’appuie sur une flotte de 1,9 million de véhicules et enregistre une croissance annuelle moyenne de plus de 100 000 unités sur les trois dernières années.

Le rapprochement des deux entités renforcerait significativement leur capacité à accompagner les entreprises et les particuliers dans leurs besoins de mobilité, tout en plaçant la mobilité durable et la qualité de service au cœur de leurs priorités.

Renforcer des positions sur les marchés clés

Cette acquisition potentielle répond à deux objectifs stratégiques majeurs pour Arval : consolider sa position concurrentielle sur des marchés clés tels que les Pays-Bas, la France et l’Allemagne, où les portefeuilles clients d’Arval et d’Athlon sont particulièrement complémentaires, et renforcer son partenariat de long terme avec Mercedes-Benz Group afin de développer de nouvelles opportunités commerciales. Les marchés du Royaume-Uni, de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal, de la Belgique, du Luxembourg et de la Pologne bénéficieraient également de cette opération.

La transaction devrait être finalisée courant 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.