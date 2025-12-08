Le nouveau Mercedes GLB est beaucoup plus spacieux que la CLA, mais il va moins loin

Le premier Mercedes Glb a été lancé en 2019 et restylé en 2023. Alors que sa cousine la Classe A va poursuivre sa carrière quelques années de plus, le SUV compact à sept places (mais aussi son petit frère GLA attendu très prochainement) passe déjà à une toute nouvelle mouture. Il reste seul chez les marques premium, les autres enseignes comme BMW ou Audi ne proposant aucun modèle compact capable d’accueillir sept occupants que ce soit en thermique ou en électrique.

Car oui, ce nouveau GLB de seconde génération reprend la plateforme MMA inaugurée par la berline compacte CLA (puis sa déclinaison Shooting Brake), capable aussi bien d’embarquer des motorisations 100 % électriques que thermiques (à hybridation légère).

Les mêmes codes de style que la CLA

Ce nouveau GLB reste assez proche de la CLA dans sa philosophie stylistique, avec des optiques avant reliées par un bandeau au-dessus de la calandre plutôt que le gros « faux radiateur » plus « statutaire » arboré par le tout nouveau GLC électrique. Il mesure 4,73 mètres de long alors que l’ancien EQB mesurait 4,68 mètres et le précédent GLB thermique, 4,63 mètres. Oui, il devient quasiment aussi long qu’un Tesla Model Y (4,79 mètres). Ca devient même difficile de parler de SUV compact avec un tel gabarit.

Notons au passage que, même si les deux véhicules reposent sur une plateforme différente, ce nouveau GLB ressemble étrangement au Smart #5 sur sa partie arrière avec la même forme de la poupe et le même dessin des vitres en plus d'une signature lumineuse très proche. Simple coincidence, ou partage d'éléments techniques entre les deux modèles, sachant que Geely et Mercedes collaborent déjà sur la marque Smart et sur les moteurs thermiques ?

Il fait aussi la part belle aux écrans sur sa console centrale, avec un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces à la gauche de deux écrans de 14 pouces séparés par une grosse délimitation. Sur ce plan, la planche de bord du nouveau GLC est plus spectaculaire (mais ça se comprend car c’est le segment supérieur !). Côté coffre, le nouveau GLB offre 540 litres en configuration à cinq places et 470 litres avec la version à sept places. Quant au coffre avant, il ajoute 127 litres.

Jusqu’à 631 km d’autonomie en version électrique

Au lancement, le GLB laissera le choix entre deux versions 100 % électriques utilisant les mêmes batteries de 85 kWh que la CLA haut de gamme, avec une version 250 + de 272 chevaux et une déclinaison 350 avec deux moteurs de 354 chevaux (et une transmission intégrale). Comptez entre 631 et 614 km d’autonomie maximale WLTP pour ces deux modèles, à comparer aux 792 km et aux 770 km de la CLA pareillement motorisée : eh oui, un SUV consomme toujours davantage qu’une berline !

Le GLB reprend aussi le circuit électrique à 800 volts de la CLA, avec 260 km récupérés en 10 minutes de charge rapide (320 kW de puissance en crête) et 22 kW en courant alternatif à la maison. Le 0 à 100 km/h s’abat en 7,4 secondes pour le GLB 250 + et en 5,5 secondes pour le GLB 350. La vitesse maximale est de 210 km/h dans tous les cas.

Il y aura aussi trois versions « hybrides » de ce nouveau GLB, qui seront en fait des hybrides légères reprenant les motorisations de la CLA. Leur puissance devrait aller de 136 à 190 chevaux (mais elle n’est pas officiellement communiquée pour l’instant).

Pas de prix pour l’instant

On ne connaît pas encore les prix officiels de ce nouveau Mercedes GLB, qui devrait dépasser les 50 000€ en prix de base sachant que la CLA démarre actuellement à 48 350€ en version « hybride » et à 48 050€ en version électrique. Ces prix seront connus ce jour du 8 décembre 2025 (nous mettrons notre article à jour en conséquence).