Le Mercedes GLC électrique va devenir surpuissant en version AMG

Mercedes vient de lancer sur le marché son nouveau GLC électrique, rival du BMW iX3. Ces deux SUV électriques inaugurent une technologie assez moderne, autorisant à la fois une autonomie bien meilleure qu’avant et une grosse vitesse de charge rapide.

Mais pour le GLC, ce n’est que le début : il doit aussi arriver dans la gamme Mercedes-AMG, exactement comme son cousin thermique le GLC (disponible en version 63 chez AMG avec un quatre cylindres turbo moyennement excitant).

Un GLC AMG de près de 1 000 chevaux

Vous le savez, Mercedes-AMG prépare deux gros modèles électriques à la puissance monstrueuse : la future berline GT 4 Portes, qui dépassera allègrement les 1 000 chevaux et bénéficiera d’une technologie électrique vraiment à la pointe, mais aussi un gros SUV conçu pour attaquer le dernier Porsche Cayenne Electric.

Le futur GLC AMG, lui, s’annonce aussi ultra-performant même s’il sera positionné au-dessous des deux gros modèles électriques. D’après les journalistes anglais d’Autocar, il ne reprendra rien des moteurs et des batteries du Mercedes Glc « normal » : il lui préfèrera trois moteurs à flux axial (un à l’avant et deux à l’arrière) mais aussi des batteries à cellules cylindriques disposant d’un système de refroidissement du dernier cri. Puissance maximale de l’ensemble attendue ? Plus de 900 chevaux !

Au-dessus du Porsche Macan Electric ?

Sur le papier donc, ce futur Mercedes-AMG GLC ira beaucoup plus loin que le Porsche Macan Electric qui se « contente » de 584 chevaux en version Turbo haut de gamme. Il doit arriver après l’AMG GT Coupé 4 Portes attendue pour 2026 et le gros SUV dont la commercialisation est prévue pour 2027.