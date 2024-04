EN BREF Le Porsche Macan devient électrique A partir de 86 439€ Jusqu'à 613 km d'autonomie maximale Jusqu'à 584 chevaux

Sur le papier, le Macan possédait tout pour devenir la meilleure vente de toute la gamme Porsche. A sa sortie en 2014, il coûtait 59 873€ en prix de base et donnait accès à un vrai modèle familial Porsche pour un public encore plus large que le gros Cayenne ou la grande berline Panamera. Croulant sans surprise sous les commandes depuis ses premiers mois de commercialisation, ce Macan revendiquait encore 80 000 ventes dans le monde l’année 2023.

dailymotion Porsche Macan Electric (2024) : le grand basculement (Essai vidéo)

En Europe, pourtant, il se prépare à quitter définitivement le catalogue du constructeur de Zuffenhausen : dépourvu de variantes hybrides rechargeables en raison de sa plateforme très proche de celle du précédent Audi Q5 incompatible avec cette technologie, il coûterait trop cher à « électrifier ». Moins bien vu aujourd'hui sur le Vieux Continent à cause de son grammage CO2 plus élevé que celui des lourds SUV à brancher de notre marché totalement blanchis par les normes WLTP, il compose désormais avec un malus écologique de 60 000€ en France qui le rend presque invendable.

Le Macan thermique doit quitter les concessions des pays de l’Union européenne dès cet été, exclu par les normes GSR2 qu’il ne respecte pas (Porsche a préféré ne pas investir pour le mettre en conformité). Alors qu’il se destine à poursuivre sa carrière dans d’autres marchés du globe grâce à un second restylage récent, le voilà remplacé chez nous par une toute nouvelle mouture dépourvue du moindre moteur à énergie fossile sous le capot.

Basé sur l’inédite plateforme PPE comme son cousin technique l’Audi Q6 e-tron, le Macan Electric grossit un peu et s’étend désormais sur 4,78 mètres de long, soit de quoi surclasser un Tesla Model Y (4,75 mètres) tout en restant plus compact qu’un Mercedes EQE SUV (4,86 mètres) ou un BMW iX (4,95 mètres) mais plus long qu’un iX3 (4,74 mètres). Le Maserati Grecale Folgore bientôt à l'essai sur Caradisiac, seul modèle du marché qui semble viser directement le Macan dans son approche philosophique, s'étend lui sur 4,84 mètres. Différente de l’architecture J1 de la Taycan (et de l’Audi e-tron GT), cette plateforme PPE fonctionne elle aussi avec un système électrique en 800 volts et intègre des batteries d’une capacité nette de 95 kWh, avec une promesse de pouvoir repasser de 10 à 80% de charge en 21 minutes sur des bornes rapides à 270 kW en pointe de puissance.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La rupture technologie reste moins marquante à l’intérieur, avec une ergonomie proche de celle des autres nouveautés récentes de Porsche. Le combiné d’instrumentation numérique côtoie un écran tactile central de 10,9 pouces et, à condition de payer 1 440€, un troisième écran tactile de 10,9 pouces devant le passager. La finition se situe à un niveau excellent et l’ambiance raffinée, surtout avec les options cochées sur notre modèle d’essai (le très joli pack cuir noir / Mûre à 1 788€ qui s’accorde parfaitement à la teinte « Provence » extérieure à 1 536€), flatte vraiment le regard et le toucher. Notons que l’interface de l’ordinateur de bord fonctionne désormais avec le système d’exploitation de Google Android Automotive, mais dans une version personnalisée par Porsche pour respecter son univers. Cette interface affiche une très bonne réactivité, une architecture intuitive et une compatibilité totale avec Apple Carplay et Android Auto.

Visuellement très compact avec ses formes rondouillardes, ce Macan Electric plus gros qu’un Tesla Model Y ne joue pas les champions de l’habitabilité mais se montre tout de même accueillant : ses places arrière se révèlent suffisamment spacieuses au niveau de la tête comme des genoux et le coffre de 540 litres se complète d’un « frunk » de 84 litres à l’avant. De quoi envisager une vraie utilisation familiale sans atteindre des records de volume disponible.

Précisons au passage que l’option du système son Burmester 3D haut de gamme à 4 788€ ampute le coffre arrière de 60 litres.