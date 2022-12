Le Mercedes EQE SUV électrique à partir de 93 150€

Dans la gamme des nouveautés électriques de Mercedes-Benz, l’EQE SUV se situe entre l’EQC et le très grand EQS SUV. Il est l’équivalent 100% électrique du GLE thermique, avec une longueur de 4,86 mètres très légèrement en retrait par rapport à ce dernier. Il affiche par ailleurs un design assez proche de la berline EQE et de son grand frère l’EQS SUV.

Sans surprise, il est aussi très cher : désormais disponible au configurateur de la marque à l’étoile, il se négocie à partir de 93 150€ en finition Electric Art et en version 350+ (292 chevaux et 568 kilomètres d’autonomie WLTP). Son petit frère EQC n’est pas beaucoup moins cher, avec un prix d’entrée à 86 149€ en finition 400 AMG Line. Certes, il dispose à ce prix d’une motorisation plus puissante (408 chevaux) mais compose avec une autonomie inférieure (429 km) à cause de plus petites batteries (80 kWh contre 90,6 kWh) et une technologie moins moderne (rappelons que l’EQC est sorti en 2019).

Plus cher que le BMW iX

L’EQE SUV fait monter l’addition de départ à 95 900€ si vous voulez la version 350 4Matic en finition Electric Art. Ou à 100 750€ pour la variante 500 4Matic (408 chevaux) toujours en finition Electric Art. Quant à la version 43 AMG de 476 chevaux, elle coûte 133 600€ sans options. A titre de comparaison, le gros BMW iX débute à 86 450€ dans sa version xDrive40 de 326 chevaux, doté certes de plus petites batteries de 74,4 kWh de capacité nette (autonomie comprise entre 382 et 435 km selon la finition). Mais l’addition du BMW grimpe à 111 000€ pour la version xDrive50 de 523 chevaux, équipée de ses grosses batteries de 109,4 kWh en capacité nette (autonomie comprise entre 555 et 633 km selon la version). A groupe motopropulseur équivalent, le Mercedes est plus cher puisque le iX M60 de 619 chevaux, à la fois plus puissant et mieux doté en batteries que l’EQE 43 SUV, ne coûte que 3 000€ de plus que ce dernier.