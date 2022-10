Et en marge du Mondial 2022 - Mercedes EQE SUV, gros mais pas géant

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Depuis que Mercedes s'est mis aux modèles 100% électriques, sa gamme à zéro émissions ne cesse de s'étoffer. Du côté des SUV, tout avait commencé avec l'EQC en 2019, aux dessous relativement proches du GLC thermique. La gamme s'est ensuite élargie vers le bas avec l'arrivée des EQA et EQB, puis vers le haut avec le très élitiste EQS SUV.

L'EQE SUV que vous pouvez admirer dans ces premières images repose sur la même plateforme que l'EQS SUV ultra-luxueux, lui-même équipée de la même base technique que les grandes berlines EQS et EQE. Comme vous l'aurez sans doute deviné (et comme son nom l'indique), l'EQE SUV est en quelque sorte la version SUV de cette récente berline EQE. Son style rondouillard et un peu pataud ne présente aucune surprise, avec une calandre fermée et des codes de design communs à tous les modèles électriques récents de Mercedes.

A l'intérieur, l'EQE SUV arbore la fameuse planche de bord « Hyperscreen » avec ses trois écrans géants, cette option coûtant 8 650€ sur la limousine EQS. Compte tenu de son prix, mieux vaudra se contenter de la planche de bord de série, présentant une finition et un style superbes et très proches de celle équipant la Classe S à énergie fossile. Comme l'EQE berline et la grande EQS, l'EQE SUV embarque le meilleur de la technologie Mercedes en matière d'aides à la conduite et autres systèmes de pointe. Les optiques Digital Light affichant des messages sur la chaussée par exemple, une climatisation quadri-zone en option, une pompe à chaleur de série et probablement la capacité de conduite autonome de niveau 3 inaugurée par l'EQS et la Classe S.

Une seule taille de batteries, de 292 à 687 chevaux

Sur le plan mécanique, l'EQE SUV ne s'éloigne pas trop de l'EQE berline. Il possède les mêmes batteries de 90,6 kWh et reprend les mêmes groupes motopropulseurs, offrant de 292 chevaux sur la version EQE 350+ (via un seul moteur à l'arrière) jusqu'à 687 chevaux pour l'EQE 53 AMG 4Matic+ équipée du pack Dynamic Plus (via deux moteurs sur chacun des trains roulants). Il existe aussi des versions à 408 chevaux (EQE 500) et 476 chevaux (EQE 43 AMG), mais on ignore pour l'instant lesquelles seront commercialisées sur notre marché français. A titre informatif la berline EQE, elle, offre actuellement trois niveaux dans notre pays (300, 350+ et 43 AMG).

Une autonomie en recul

A cause de son physique de SUV et de son poids supérieur, l'EQE SUV fait logiquement moins bien que la berline au registre de l'autonomie maximale : alors que cette dernière revendique jusqu'à 660 kilomètres dans sa configuration propulsion, le SUV ne pourra pas faire mieux que 590 en version 350+. Notez par ailleurs qu'il ne pourra pas dépasser les 170 kWh en puissance de charge rapide mais qu'il sera possible de monter à 22 kW à la maison en courant continu (en option). Il possède déjà une capacité de charge bidirectionnelle V2G. Reste maintenant à connaître les prix, qui seront fatalement supérieurs à ceux de l'EQE berline démarrant actuellement à 80 150€ en version 350+.