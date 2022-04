Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. C’est l’impression que l’on a en découvrant ce nouveau modèle 100% électrique de Mercedes. Plutôt que perdre du temps et de l’énergie à trouver un nom, le marketing de la marque allemande a choisi la simplicité en accollant tout simplement l’appellation SUV à celui de l’EQS. Et cette stratégie ne sera pas unique puisqu’il en sera de même pour la prochaine déclinaison SUV de l’EQE qui portera le nom d’EQE SUV.

dailymotion Présentation vidéo - Mercedes EQS SUV : le luxe version familial

L’EQS est l’une des berlines qui dispose des lignes les plus fluides du marché. Avec l’introduction du SUV, on aurait pu craindre une perte de cette fluidité et soyons francs le résultat est plutôt réussi. Ainsi, sans surprise, ce SUV reprend les codes stylistiques de la berline avec une énorme calandre pleine frappée d’étoiles et surplombée par un bandeau lumineux. Elle est entourée de projecteurs effilés très proches de ceux de l’EQS berline, mais différents. Cette proximité se retrouve aussi de profil avec la présence de poignées de portes escamotables. D’autres ressemblances existent également à l’arrière avec des feux au design spécifique rejoints par un bandeau lumineux.

La spécificité de ce SUV par rapport à la berline se situe logiquement au niveau du gabarit. Il est plus volumineux avec une hauteur plus importante de 20 cm à 1,72 m. Malgré une diminution de 10 cm, la longueur est toujours imposante à 5,13 m. Malgré ces dimensions généreuses, le dessin évite certaines lourdeurs, notamment de profil.

À l’intérieur, cette déclinaison utilise intégralement la planche de bord de l’EQS. Elle peut recevoir comme sur notre modèle d’exposition, l’hyperscreen, cette dalle numérique mesurant 1,40 m de large qui regroupe trois écrans : l’instrumentation de 12,3 pouces, l’écran multimédia de 17,7 pouces et un troisième face au passager avant. Une présentation unique sur le marché qui en met plein les yeux d’autant plus que la qualité des matériaux est irréprochable. Contrairement à la Porsche Taycan, le dernier écran peut permettre de regarder des vidéos à condition que le conducteur ne quitte pas la route des yeux. Il faut noter que ce modèle hérite aussi de nouveaux affichages en raison de ses capacités offroad.

A l'inverse de la berline, ce SUV a une vocation familiale plus affirmée. La principale nouveauté est la possibilité de transporter jusqu’à 7 passagers grâce à la présence de deux sièges supplémentaires. Ces places ne serviront pas uniquement en dépannage puisqu’elles conviendront majoritairement à des personnes mesurant 1,75 m. Les passagers du second rang bénéficieront d’une habitabilité particulièrement généreuse notamment en matière d’espace aux jambes grâce à l’empattement de 3,21 m. Ajoutez qu’il est possible – grâce à des commandes implantées sur les contre-portes - de faire coulisser électriquement cette banquette sur 13 cm afin de privilégier soit le coffre, les occupants ou de faciliter l’accès aux sièges arrière. Logiquement, la garde au toit progresse par rapport à la berline.

Pour ce qui est du volume de chargement, en configuration 5 places, le coffre varie entre 645/880 (banquette avancée) et 2 100 litres. Avec 7 places, celui-ci oscille entre 195 litres, 565 et 2 020 litres. De quoi envisager tranquillement des départs en vacances.

Reprenant la plateforme de l’EQS, cette version SUV hérite des derniers raffinements en matière de confort et de dynamisme avec des suspensions pneumatiques, ou des roues arrière directrices selon deux inclinaisons (4,5 ou 10°). Mercedes proposera aussi la mise à jour à distance avec des fonctions étendues qu’il sera possible d’acquérir après l’achat comme par exemple l’assistance au remorquage ou la navigation en réalité augmentée.

Concernant les motorisations, ce SUV sera animé par les mêmes que la berline mais leurs caractéristiques évoluent légèrement. Deux moteurs sont donc disponibles : le 450 + (360 ch et 568 Nm) et le 580 4Matic (544 ch, 858 Nm). Dans cette dernière configuration, il s’agit d’une 4 roues motrices qui est donnée pour 600 km d’autonomie. Pour recharger la batterie de 107,8 kWh, l’EQS est équipée d’un chargeur embarqué de 11 kW de série ou de 22 kW en option. Il est aussi capable d’accepter des charges pouvant atteindre 200 kW en courant continu, ce qui permet de recharger la batterie en 31 minutes.

Cet EQS SUV sera commercialisé fin 2022, début 2023. Les tarifs n’ont pas été dévoilés mais ils devraient être supérieurs à ceux de la berline qui débutent à 128 000 €. Une fois sur le marché, l’EQS SUV devra batailler avec le BMW iX et le Tesla Model X.