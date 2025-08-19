Rendez-vous demain, en direct de notre essai de la Polestar 3

Après un premier essai de la berline 4, Polestar nous tend la clef (ou plutôt le badge d'accès) du SUV électrique 3, concurrent notamment des BMW iX et Mercedes EQE SUV notamment. Un beau bébé de 4,90 m de long donc, pas beaucoup moins cher que les Allemands malgré un assemblage en Chine avec un ticket d'entrée fixé à 78 900 € en version propulsion à moteur arrière, et 86 800 € pour la version 4x4 bimoteurs qui nous intéresse ici.

En contrepartie, le Sino-suédois embarque l'une des plus grosses batteries du marché, de 111 kWh bruts ou 94 kWh nets. De quoi annoncer des autonomies record, et notamment 935 km avec une seule charge, validés par le Guiness Book S.V.P ! Un coup de com' qui donne des envies d'évasion. Nous prendrons donc la route demain, dès l'aube, pour un Paris/La Rochelle aller-retour, avec quelques détours, soit environ 1 000 km.

Le meilleur moyen de savoir si la Polestar 3 voyage aussi simplement que ses rivales, et peut revendiquer un niveau de confort et des technologies comparables. Rendez-vous donc demain, mercredi 20 août, pour les premières images et impressions de conduite, en direct de notre tournage.