46 000 €, 12 min pour recharger et des prestations haut de gamme, voici la Xpeng P7+

La P7+ n'est pas vraiment une nouveauté puisqu'elle est commercialisée depuis longtemps en Chine. Xpeng vient même de dévoiler récemment la version restylée et c'est cette dernière qui va prochainement être vendue en France.

Par rapport à la version non restylée, cette P7 + se distingue notamment par un travail sur l'aérodynamisme qui a été encore plus poussé avec le recours notamment des volets adaptatifs. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une grande berline qui mesure 5,07 m de long et 1,94 m de large.

Avec de telles dimensions et un empattement de 3 mètres, cette XPeng propose une habitabilité record digne d'une limousine avec un espace aux jambes gigantesque. Pour renforcer le bien-être des passagers, ces derniers pourront profiter de tablette aviation, d'une assise inclinable électriquement et d'un écran 8 pouces pour régler la climatisation ou le chauffage et la ventilation des sièges.

À l'avant, le conducteur aura face à lui une instrumentation réduite à la plus simple expression avec une lamelle de 8,8 pouces, mais la plupart des informations nécessaires à la conduite sont présentes dans l'affichage tête haute. L'écran multimédia mesure 15,6 pouces et regroupe toutes les commandes, ce qui permet d'avoir une planche de bord particulièrement épurée. Le volant à la forme atypique est reprise des SUV. La technologie embarquée est très riche avec un rétroviseur intérieur numérique, un double système de recharge par induction et même une caméra pour surveiller les passagers arrière. Rien à redire sur les qualités de matériaux de bonne facture.

Accueillante, la P7+ l'est aussi avec les bagages de la famille puisqu'elle possède un coffre à hayon capable d'engloutir 573 litres. Dommage que la hauteur de chargement soit limitée.

Cette berline sera disponible avec deux puissances de batteries : 61,7 kWh et 74,9 kWh et trois puissances. L'entrée de gamme des batteries est associée à un moteur de 245 ch pour une autonomie de 455 ch. La grosse batterie est associée à deux moteurs soit 313 ch et 530 km d'autonomie ou 530 ch pour la déclinaison sportive avec 500 km d'autonomie.

Mais surtout, le point fort de cette P7 réside dans ses capacités de recharge comprises entre 350 et 446 kW, permettant de passer 10 à 80 % de batterie en seulement 12 min. Enfin, impossible de ne pas évoquer les tarifs ultra-agressifs puisqu'ils débutent à partir de 45 990 € pour culminer à 53 990 €. À titre de comparaison, c'est légèrement plus cher qu'une Tesla Model 3 pour une berline de taille équivalente à la Model S.

L'instant Caradisiac : Tesla peut trembler

Avec XPeng, Tesla semble avoir trouvé à qui parler. Les prestations de la P7 + sont impressionnantes que ce soit la technologie embarquée, les capacités de recharge, l'habitabilité, le tout pour un prix défiant toute concurrence. Il va falloir se réveiller Elon.