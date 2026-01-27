L’offensive éclair de XPeng pour doubler ses ventes en France en 2026

Alors que le ciel s’assombrit pour certains constructeurs, Xpeng affiche une confiance insolente.

« Nous faisons partie des constructeurs qui ont le sourire » savoure Thomas Rodier, directeur marketing et communication de la marque dans l’Hexagone. La météo de marché morose, ne ternit pas les ambitions du constructeur de Guangzhou qui entend cette année doubler ses ventes dans l’Hexagone.

Un décollage spectaculaire sur le sol français

La France n’est plus un simple test, c’est désormais l’un des piliers stratégiques de XPeng sur le Vieux Continent juste derrière l’Allemagne. Après avoir terminé l’année 2024 avec environ 700 immatriculations, la marque a bondi à 3 313 unités en 2025. Pour 2026, la trajectoire s’accélère, avec comme objectif de 6 000 livraisons et 7 200 commandes fermes. Cette montée en puissance rapide s’inscrit dans une forte dynamique mondiale, avec 429 000 véhicules livrés en 2025, soit une croissance de 126 %.

Une gamme élargie à 6 modèles pour 2026

Pour venir « titiller » les Renault Scenic E-Tech et autres Peugeot e-3008 sur leur propre terrain, XPeng mise sur une gamme qui s’étoffe à vue d’œil. Aux côtés des actuels G6 et G9, la berline P7 + fera office de vaisseau amiral technologique. Mais le véritable assaut aura lieu sur le segment des SUV, avec trois nouveaux modèles prévus pour 2026 : un format compact (segment C), un modèle du segment D, et un imposant SUV sept places.

Avec pour chacun d’eux une parfaite maîtrise technologique. Notamment avec sa recharge ultra-rapide capable de passer de 10 % à 80 % en seulement douze minutes. Une sorte de « totem » d’efficacité qui vise à lever les derniers freins à l’achat de l’électrique.

L’usine de Graz en Autriche comme bouclier anti-taxes

Pour rassurer les clients et surtout contourner les barrières douanières, le constructeur a fait un choix stratégique majeur : la production locale. Tous les modèles destinés au marché européen sortent désormais de l’usine Magna Steyr de Graz, en Autriche. En partageant ses lignes de montage avec la Mercedes Classe G ou la BMW série 5, XPeng s’offre une caution de qualité « européenne » tout en s’affranchissant des taxes punitives de 31 %. « C’est une première pierre en Europe pour nous laisser le temps de croître », précise Thomas Rodier.

Une extension du réseau pour mailler le territoire

Pour soutenir cette croissance, le réseau de distribution va passer de 70 à 100 points de vente d’ici la fin de l’année. Avec 85 contrats déjà signés, la marque assure qu’elle couvrira 80 % du marché national et 100 % des grandes agglomérations. Soit un « concessionnaire à moins de 50 minutes de chez soi » prédit le constructeur.

Au delà de la France, la marque entend mener une offensive toute azimut en Europe. Avec 27 000 collaborateurs, dont 40 % dédiés à la R&D, et un centre de développement basé à Munich pour adapter les logiciels et ADAS aux spécificités européennes, XPeng compte bien conserver une longueur d’avance… Notamment face aux constructeurs chinois qui vont débarquer sur le Vieux Continent dans les mois à venir.