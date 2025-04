Le Renault Scénic électrique s'améliore et espère se vendre mieux

La petite R5 E-Tech figure parmi les meilleures ventes de voitures électriques en Europe depuis quelques semaines, mais pas le Scénic E-Tech Electric. Comme la Mégane E-Tech Electric, le SUV électrique familial de la marque au losange reste à bonne distance des véhicules les plus appréciés de la clientèle européenne, le Tesla Model Y, le Volkswagen ID.4 et le Skoda Enyaq.

Renault n’oublie pas pour autant ce modèle important dans sa stratégie d’électrification, dévoilant une gamme remaniée avec de nouveaux équipements de série.

Un équipement meilleur

Le Scénic offre désormais la fonction de charge bidirectionnelle, d’abord avec le chargeur de 11 kW maximum en courant alternatif (puis 22 kW en option dès cet été). Il devient aussi compatible avec la fonction « Plug & Charge » permettant, auprès des stations de charge rapide compatibles, de brancher sa voiture sans avoir à sortir un badge ou une carte de paiement.

Le Scénic E-Tech gagne aussi une fonction « One Pedal » pour ceux qui apprécient ce mode, avec une possibilité d’équiper les modèles déjà vendus via une mise à jour. Il se dote par ailleurs de la fonction de reconnaissance du conducteur qui vient d’arriver sur les Rafale, Espace et Austral restylés avec la caméra qui sert à le détecter (pour ensuite adapter automatiquement les réglages de siège et autres rétroviseurs, radio et autres réglages).

On note également l’arrivée de nouveaux sièges sur la finition Iconic haut de gamme, d’une connectivité améliorée sur l’interface OpenR Link et d’un service de « maintenance connectée ».

A partir de 41 990€

Le Scénic E-Tech Electric démarre désormais à 41 990€ en finition Techno avec les batteries de 60 kWh, et toujours à 46 990€ avec les accumulateurs de 87 kWh. Pour arriver à augmenter significativement ses ventes, Renault devra sans doute recourir à de bonnes remises (comme Volkswagen par exemple). Ces dernières semaines, déjà, il était possible d’en obtenir sur des exemplaires disponibles en stock.