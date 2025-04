Les SUV électriques de Renault et Peugeot à peine devant le Porsche Macan

8 790 exemplaires, voilà le chiffre de ventes atteint par le Tesla Model Y en Europe au mois de février 2025 d'après les données de JATO. Le SUV américain reste premier sur le marché électrique malgré sa chute de 56%, juste devant la berline Model 3 (6 834 unités, -14%) et le Volkswagen ID.4 (6 172 unités, +150%). Si la Renault 5 E-Tech Electric fait bonne figure avec ses 5 659 exemplaires distribués, ce sont plutôt les gros modèles qui dominent le marché puisque la routière ID.7 est cinquième (5 432) devant l’ID.3 (5 384) et le Kia EV3 (5 376).

Les SUV de Renault et Peugeot restent loin

Mais pas ceux des marques françaises : il faut en effet descendre à la 20ème place pour trouver le Renault Scénic E-Tech Electric avec ses 2 437 exemplaires et à la 23ème pour voir le Peugeot E-3008 (2 010 exemplaires). Le SUV de la marque au lion se fait battre par le Toyota bZ4X au début de carrière pourtant si compliqué (2 404) et fait à peine mieux que le Porsche Macan (1 986). Devant les deux Français, on trouve plusieurs modèles premium vendus bien plus chers (Audi Q4 et Q6 e-tron, BMW i4, Cupra Tavascan…).

Sur les deux premiers mois de l’année 2025, le 3008 fait bonne figure derrière le Volkswagen Tiguan et le Hyundai Tucson chez les SUV compacts dans sa déclinaison thermique (22 038 exemplaires tout de même contre 32 704 pour l'Allemand), mais l’électrique reste très loin du top 10 et de ses concurrents.

Il faudra sans doute baisser le prix

Même si le Peugeot 3008 thermique semble faire un démarrage relativement bon, ces « gros » modèles électriques français restent pour l’instant loin de leurs concurrents de chez Volkswagen et se font aussi battre par les modèles compacts premium.

Sachant que les ventes des voitures électriques de Volkswagen ont augmenté lorsque le constructeur allemand a mis en place de grosses remises, les Français vont probablement devoir suivre une stratégie similaire pour porter les ventes de ces modèles. Renault a d’ailleurs commencé à le faire (notamment sur le Scénic et la petite R5) et pour l’instant, Peugeot se limite à une remise de 2 000€ sur le E-3008. L’arrivée de la version Long Range du SUV au lion, avec ses 700 km d’autonomie WLTP annoncés, pourrait aussi l’aider.