Le Peugeot 3008 vient de passer à sa troisième génération de modèle. Compte tenu de l’énorme succès des deux précédentes moutures, la marque au lion n’avait clairement pas le droit à l’échec sur ce sujet. Et l’approche assez osée du modèle, affichant désormais un profil de « SUV coupé » et des lignes très agressives, tranchait avec celle du 3008 de seconde génération. On se demandait, lors de sa présentation officielle, si ce nouveau langage n’allait pas perdre la clientèle de l’engin.

La réponse à cette question semble négative au vu des chiffres de vente qu’il réalise pour le moment dans ce qui sera sa première année pleine (il a été lancé pour rappel dans le courant de l’année dernière). En France après les deux premiers mois de l’année 2025, il se situe à la sixième place du classement des véhicules les plus vendus du marché et domine ses concurrents avec 8 550 exemplaires écoulés. Ce chiffre inclut les versions thermiques et électriques mais il dépasse de très loin ceux du duo Renault Austral / Scénic E-Tech Electric (3 001 + 2 171). Il faut dire que l’Austral est sans doute un peu cannibalisé désormais par le Symbioz plus compact et moins cher.

Un bon démarrage en Europe aussi

Le bilan semble assez bon aussi sur le marché automobile européen si l’on en croit les données de JATO donnant les chiffres du mois de janvier 2025 : avec 11 420 exemplaires (soit une hausse de 31%), il est à la quatrième place derrière le Volkswagen Tiguan (15 330 exemplaires, +45%), le Hyundai Tucson (13 201 exemplaires, +2%) et son cousin le Kia Sportage (12 099 exemplaires, -15%). Il se permet d’ailleurs de devancer légèrement le Nissan Qashqai (10 979 exemplaires, -12%) et le Toyota C-HR (9 720 exemplaires, +8%).

Il faudra voir comment évoluent ces ventes sur le reste de l’année 2025 en France et en Europe mais son début de carrière semble réussi malgré les quelques défauts de ce nouveau modèle (une masse importante à cause de sa plateforme multi-énergies, l’arrêt du diesel, une finition intérieure moins irréprochable que par le passé et quelques bugs au lancement). Il conserve aussi l’avantage sur ce segment par rapport aux SUV de chez Renault.