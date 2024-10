Le prix du Peugeot 3008 électrique à très grosses batteries est une bonne nouvelle

96,9 kWh de capacité utile. Voilà la taille des batteries logées dans le châssis des nouveaux Peugeot E-3008 et E-5008 Long Range, du jamais vu dans cette catégorie où la plupart des concurrents restent largement sous les 90 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale WLTP imbattable à respectivement 700 et 668 kilomètres, qui se convertira probablement dans la vie réelle à des distances de plus de 400 kilomètres sur une seule charge.

Et on connaît désormais le prix de ces versions : comptez 46 990€ pour le E-3008 Long Range en finition Allure, affiché au même tarif qu’un Renault Scénic E-Tech Grande Autonomie de 87 kWh (625 km d’autonomie maximale WLTP). De quoi afficher une très belle compétitivité à ce prix, même s’il dispose alors d’un équipement de série moins généreux (il n’y a pas les systèmes de conduite autonome de niveau 2). Le E-3008 GT, lui, s’affiche à partir de 51 490€ et n’aura donc pas droit au bonus écologique.

Le E-5008 rate le bonus

Avec un prix de départ affiché à 51 490€ en finition Allure, le E-5008 Long Range rate lui aussi le bonus écologique. L’addition atteint 55 990€ pour sa finition GT.

Peugeot n’a donc pas proposé un « Pack GT » dans l’équipement du E-3008 Long Range pour le garder dans la fenêtre du bonus écologique en finition haute. Mais avec une telle autonomie à un prix compétitif, il pourra sans doute compter sur cette version pour trouver des clients. Peugeot annonce 67 000 commandes pour ce nouveau 3008 de troisième génération à date (toutes versions confondues), dont « 60% de finitions GT ».