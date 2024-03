EN BREF SUV électrique 5e génération À partir de 39 990 € 430 km d’autonomie minimum

Le salon de Genève 2024 est à marquer d’une pierre blanche pour Renault. Le constructeur au losange a révélé en première mondiale sa très attendue nouvelle R5 E-Tech Electric, mais il a surtout reçu le titre de voiture de l’année pour le nouveau Scénic. Une distinction que la marque française n’avait pas décrochée depuis 2006 et la Clio. Il devient donc le septième modèle de Renault à obtenir cette récompense. Pour la petite anecdote, c’est la seconde fois que le Scénic reçoit ce trophée, la première c’était en 1997. Mais depuis cette période, les choses ont bien changé et aujourd’hui c’est à la cinquième génération que nous avons affaire.

dailymotion Renault Scénic E-Tech Electric (2024) : que vaut la voiture de l'année ? (Essai vidéo)

En plus de 25 ans, le Scénic a profondément évolué. Celui qui était LE premier monospace compact du marché s’est transformé tant sur le plan du style extérieur et intérieur que de la modularité. Au fur et à mesure que le temps a passé, les clients l’ont progressivement délaissé au profit des SUV et il a essayé de suivre cette tendance sans vraiment y réussir.

Pourtant malgré ce manque d’engouement progressif, Renault a choisi de ne pas enterrer cette appellation. Bien au contraire. Ainsi, au Mondial de l’auto 2022, le constructeur au losange a dévoilé le Scénic Vision Concept, un SUV fonctionnant à l’hydrogène qui préfigurait presque intégralement le modèle définitif exposé un an plus tard à l’occasion du dernier salon de Munich. La principale différence notable était l’abandon de l’hydrogène au profit d’une motorisation 100% électrique. Tout le reste était très proche.

Esthétiquement, si le Scénic de série est proche du concept, il est difficile de trouver des points de ressemblances avec la Mégane E-Tech tellement les deux modèles sont radicalement différents. On remarque immédiatement la calandre. Elle est frappée en son centre par le losange et comporte une partie verticale et une autre inclinée sur lesquelles figurent des losanges réinterprétés de couleur carrosserie. La signature lumineuse est composée par des feux de jours identiques à ceux de la Clio restylée mais aussi par des projecteurs particulièrement fins très géométriques. Cette notion se retrouve également à l’arrière avec des feux, qui débordent sur les ailes. L’ensemble est moderne avec des lignes tendues mais ce Scénic ne manque pas de personnalité. Toutefois, il apparaît nettement moins ostentatoire que le dernier 3008.

En matière de dimensions, ce Scénic mesure 4,47 m de long, soit 27 cm de plus que la Mégane. Il se positionne bien comme un SUV compact mais clairement pas le plus grand de la catégorie. À titre de comparaison, le nouveau 3008 mesure 4,54 m de long. La hauteur de 1,57 m se situe entre celle des berlines et des SUV. L’empattement de 2,78 m est plus grand de 10 cm que celui de la Megane, ce qui signifie une bonne habitabilité, - supérieure à celle du 3008 - pourtant plus grand.

Ainsi, les passagers arrière se sentiront à leur aise grâce à un espace aux genoux conséquent. Même la place centrale est exploitable en raison du plancher plat. L’autre point fort de ce Scénic porte sur le volume de chargement généreux puisqu’il oscille entre 545 et 1 670 litres. Dommage que le seuil de chargement soit haut et que la marche intérieure soit aussi imposante. On regrettera aussi que le plancher ne soit pas plat quand on rabat les sièges. Bon point en revanche concernant la présence d’un sous-coffre, bien pratique pour ranger les cadres. Au final, le rapport encombrement/aspects pratiques est excellent, meilleur que dans le SUV du Lion par exemple.

Finalement, la seule ombre au tableau réside dans la perte de la modularité, qui avait fait la réputation du Scénic. Ainsi, ici pas de banquette arrière coulissante ou de siège individuel, Renault justifie ce choix par le fait qu’implanter un tel dispositif aurait entraîné une augmentation de la hauteur du véhicule de 40 mm, ce qui était néfaste à l’efficience. Pour compenser cela, le constructeur a misé sur certaines innovations comme par exemple l’accoudoir arrière équipé de fixations pour une tablette ou un téléphone, mais aussi le Solarbay, le toit ouvrant panoramique occultant automatique. Dans la pratique, il suffit d’une simple pression sur un bouton implanté au pavillon, pour occulter ou non, tout ou simplement une partie du toit.

Moins d’originalité dans l’habitacle puisque la planche de bord est strictement semblable à celle de la Megane E-Tech avec le dispositif Open R, qui se compose de deux écrans de 12 pouces en forme de L. Le multimédia fonctionnant grâce à Android faire preuve d’une grande fluidité et s’avère facile à utiliser. Il reste toutefois des commandes physiques pour contrôler la climatisation ou d’autres fonctions. La présentation est soignée, la qualité des matériaux plaisante à l’œil avec des surpiqûres, mais les plastiques sont un peu trop durs. Il faut signaler que Renault a décidé de bannir le cuir de ce modèle, même dans les versions haut de gamme. La part belle est désormais faite aux matériaux recyclables et/ou recyclés.