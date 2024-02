Le Renault Scénic E-Tech est la voiture de l'année 2024

C’était notre favori et celui des lecteurs de Caradisiac. Le nouveau SUV électrique de Renault, plutôt intéressant sur le papier grâce à une tarification bien placée dans sa catégorie et des batteries généreuses, nous paraissait mieux armé que le Peugeot 3008 et les autres prétendantes pour décrocher le titre de « voiture de l’année 2024 ».

Et pour une fois, nous ne nous sommes pas trompés. Le Scénic E-Tech remporte l’élection avec 329 points, contre 308 points pour la nouvelle BMW Série 5 qui arrive finalement seconde et passe devant les autres modèles électriques et hybrides. Le Peugeot 3008 est troisième avec 197 points devant l’énorme Kia EV9 (190 points), le Volvo EX30 (168 points), la BYD Seal (131 points) et le Toyota C-HR qui ferme la marche avec ses 127 points.

Élu par 58 juges

Rappelons que l’élection de la voiture de l’année « The car of the year » rassemble 58 juges venant de 22 pays de l’Union européenne. L’année dernière, le jury avait fait gagner le Jeep Avenger qui avait pris la suite du Kia EV6 élu en 2022. Cette année-là, la Renault Mégane E-Tech avait été battue et le Scénic permet donc à Renault de prendre sa revanche.