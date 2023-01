Le Jeep Avenger élu voiture de l'année 2023 !

Faute de salon de Genève 2023, c’est au salon de Bruxelles que l’organisation « Car of The Year » s’est réunie pour designer officiellement sa voiture de l’année 2023. Le titre est donné par un jury composé d’une soixantaine de journalistes issus de 23 pays de la région européenne, qui ont élu en 2022 le Kia EV6 (succédant à la Toyota Yaris récompensée en 2021).

Et cette année encore, c’est un modèle électrique qui remporte l’élection : le Jeep Avenger a eu la préférence du jury (328 points), Après l'année dernière où la Mégane E-Tech avait failli l’emporter, c'est cette fois le Volkswagen ID.Buzz qui termine en seconde position (241 points), devant le Nissan Ariya (211 points), le Kia Niro (200 points), le Renault Austral (163 points), la Peugeot 408 (149 points) et le duo Toyota bZ4X / Subaru Solterra qui ferme la marche (133 points).

Pourquoi ce choix ?

Alors, qu’est-ce que qui a décidé les membres du jury à choisir le petit crossover citadin plutôt que le Nissan Ariya, la Peugeot 408 ou le Volkswagen ID.Buzz ? L’Américain n’embarque aucune révolution technologique, puisqu’il ne fait que reprendre le groupe motopropulseur électrique des DS 3 et autres Peugeot e-308. Il n’est pas donné avec une addition démarrant à 36 500€ et sa finition intérieure a été critiquée lors de sa découverte au Mondial de l’automobile de Paris 2022. Mais il a sans doute conquis le jury grâce à son style frais et séduisant malgré une approche assez consensuelle dans l’absolu.