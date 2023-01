Que vaut le Jeep Avenger électrique à 36 500€ ?

Jeep lance officiellement sur le marché français son nouvel Avenger, un SUV citadin de seulement 4,08 mètres de long (à comparer aux 4,23 mètres du Renegade ou d’un Renault Captur). L’enjeu est de taille pour le constructeur américain qui espère devenir une marque incontournable sur ce segment si porteur en Europe, avec une particularité : en France et dans certains autres marchés du Vieux Continent, il n’existera qu’en version 100% électrique. De quoi fatalement faire grimper sensiblement son prix de base, qui se situera chez nous à 36 500€. Son grand frère le Renegade est beaucoup moins cher, à 30 950€ en version micro-hybride de 130 chevaux ! Certes, l’Avenger a droit au bonus écologique de 5 000€.

A ce prix heureusement, l’Avenger a des arguments. Non seulement il s’équipe du nouveau groupe motopropulseur électrique de pointe du groupe Stellantis, fort de 156 chevaux et de batteries d’une capacité brute de 54 kWh, mais il fait aussi l’effort d’offrir une finition et un niveau d’équipement pas indigents. La finition d’entrée de gamme « Avenger » s’équipe d’office des jantes acier de 16 pouces, de l’écran tactile de 10,25 pouces compatible avec Apple Carplay & Android Auto sans fil ou de la climatisation automatique. Sa présentation extérieure est flatteuse dans le coloris rouge de série et l’intérieur offre une ambiance plaisante même si, comme nous l’avons remarqué au mondial de Paris, la qualité de finition est relative.

Jusqu’à 42 500€

La finition Longitude à 38 000€ ajoute des jantes en alliage de 16 pouces, les radars de recul, les rétroviseurs dégivrants et rabattables électriquement ainsi qu’un plancher de coffre modulable et réversible. La finition Altitude à 40 000€ surenchérit avec des jantes alliage de 17 pouces, un hayon électrique mains libres et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go. La finition Summit, enfin, profite de jantes en alliage de 18 pouces, des projecteurs LED Performance, de la conduite semi-autonome incluant le maintien dans la voie, des radars de stationnement 360 degrés et de la caméra de recul à 180 degrés.

L’addition est compétitive face à un Peugeot e-2008 démarrant à 39 440€, moins face à un Smart #1 débutant à 39 990€ avec un bien meilleur niveau d’équipement, des batteries plus généreuses et un groupe motopropulseur bien plus puissant (272 chevaux).