Tout le monde veut la vieille Audi RS 6

Chez Audi, la familiale A6 vient de passer à une toute nouvelle génération de modèle. Elle s’est même dédoublée : l’ancienne A6 thermique a été remplacée par une voiture reposant sur la plateforme PPC et les clients peuvent aussi opter pour l’A6 e-tron électrique, reposant sur une architecture proche de celle du SUV Q6 e-tron et du Porsche Macan.

Cette nouvelle Audi A6 n’existe pas en version RS, même si elle propose déjà une variante « S » dans sa déclinaison électrique e-tron. Mais justement, l’ancienne RS 6 Avant réalise actuellement des records de vente d’après un porte-parole de la marque aux anneaux interrogé par les journalistes d’Automobilwoche.

Un premier semestre record

En France, il n’est plus possible de commander une RS 6 Avant en dehors des exemplaires neufs disponibles dans le réseau (et ceux d’occasion). Mais sur d’autres marchés, la voiture reste disponible et d’après Alina Seysen, elle vient de réaliser son meilleur premier semestre. A tel point qu’elle aurait permis à elle toute seule de faire grimper les ventes des modèles Audi Sport (comptant uniquement les modèles RS et pas les S) de 41% sur cette période.

Pour rappel, la RS 6 Avant « sortante » utilise un V8 biturbo de 4,0 litres développant 630 chevaux dans ses versions Performance et GT. Elle se contente d’une hybridation légère, alors que la BMW M5 actuelle préfère une hybridation rechargeable bien plus lourde.

La future RS 6 sera elle aussi hybride rechargeable

D’après les derniers bruits de couloir, la future RS 6 thermique utilisera elle aussi un groupe motopropulseur hybride rechargeable, qui devrait être très proche de celui de la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Et Audi préparerait aussi une version RS de l’A6 électrique en complément.