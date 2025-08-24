Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi Rs6 (4e Generation) Avant

Tout le monde veut la vieille Audi RS 6

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

13  

Alors qu’Audi commercialise une toute nouvelle génération d’A6 disponible à la fois en version thermique et électrique, l’ancienne RS 6 Avant réalise actuellement des records de vente. Il semblerait que les amateurs du genre se ruent sur ce break dépourvu d’un lourd groupe motopropulseur hybride rechargeable contrairement à la BMW M5 actuelle.

Tout le monde veut la vieille Audi RS 6
L'Audi RS 6 GT, version extrême du break ultra-sportif allemand.

Chez Audi, la familiale A6 vient de passer à une toute nouvelle génération de modèle. Elle s’est même dédoublée : l’ancienne A6 thermique a été remplacée par une voiture reposant sur la plateforme PPC et les clients peuvent aussi opter pour l’A6 e-tron électrique, reposant sur une architecture proche de celle du SUV Q6 e-tron et du Porsche Macan.

Cette nouvelle Audi A6 n’existe pas en version RS, même si elle propose déjà une variante « S » dans sa déclinaison électrique e-tron. Mais justement, l’ancienne RS 6 Avant réalise actuellement des records de vente d’après un porte-parole de la marque aux anneaux interrogé par les journalistes d’Automobilwoche.

Un premier semestre record

En France, il n’est plus possible de commander une RS 6 Avant en dehors des exemplaires neufs disponibles dans le réseau (et ceux d’occasion). Mais sur d’autres marchés, la voiture reste disponible et d’après Alina Seysen, elle vient de réaliser son meilleur premier semestre. A tel point qu’elle aurait permis à elle toute seule de faire grimper les ventes des modèles Audi Sport (comptant uniquement les modèles RS et pas les S) de 41% sur cette période.

Pour rappel, la RS 6 Avant « sortante » utilise un V8 biturbo de 4,0 litres développant 630 chevaux dans ses versions Performance et GT. Elle se contente d’une hybridation légère, alors que la BMW M5 actuelle préfère une hybridation rechargeable bien plus lourde.

La future RS 6 sera elle aussi hybride rechargeable

D’après les derniers bruits de couloir, la future RS 6 thermique utilisera elle aussi un groupe motopropulseur hybride rechargeable, qui devrait être très proche de celui de la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Et Audi préparerait aussi une version RS de l’A6 électrique en complément.

13  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi Rs6 (4e Generation) Avant

Audi Rs6 (4e Generation) Avant

SPONSORISE

Actualité Audi

Voir toute l'actu Audi

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/