1. 1 500 km en Audi RS 6 GT, un dernier go fast et puis s'en va

EN BREF 630 ch 305 km/h (limité) 660 exemplaires (34 pour la France) 2060 kg 236 300€ en France (hors malus)

Parmi les icônes des grosses routières d’exception, l’Audi RS 6 en tient une sacrée couche. Arrivée pour la première fois sur le marché en 2002 avec un V8 bi-turbo de 450 chevaux pour surclasser la BMW M5 de l’époque (la E39) au registre des performances, elle s’est vite imposée comme un modèle incontournable du genre avec ses moteurs surpuissants (mais canalisés par une sage transmission intégrale) et son allure subtilement patibulaire.

Au point d’oublier, avec l’arrivée de la quatrième génération en 2019, de garder cette petite dose de discrétion commune à toutes les précédentes moutures et qui contribuait à l’image de « sleeper » cachant son jeu de ce break hors normes. Dans sa version de base (600 chevaux) comme dans sa variante Performance (630 chevaux) que nous essayions l’année dernière sur Caradisiac, elle ressemble désormais à une caricature d’elle-même avec sa carrosserie délibérément agressive dont raffolent les Youtubeurs musclés de Monaco.

A côté de cette nouvelle RS 6 GT, la RS 6 « normale » ressemble pourtant à un timide break de location à moteur diesel. Avec son kit carrosserie digne d’une grosse silhouette de compétition et ses stickers rouges, la GT paraît échappée d’un circuit ou d’une course de côte. Un effet voulu, d’ailleurs, puisque cette robe énervée rend hommage à l’Audi 90 GTO qui cartonnait dans le championnat de l’IMSA en 1989.

De l’univers des voitures de course, elle reprend aussi les combinés filetés remplaçant les traditionnels amortisseurs pneumatiques de la RS 6 normale (qui rabaisse la caisse de 10 mm) avec une possibilité de régler manuellement la compression et la détente. Comme sur une Alpine A110 R ou, de façon électronique, une 911 GT3 RS dotée de ses boutons magiques au volant !

A l’intérieur cependant, on retrouve plutôt l’univers habituel des familiales de luxe d’Audi : au-delà des baquets carbone au style radical, la planche de bord ne change pas par rapport à une A6 classique (rien à voir avec une Abt XGT par exemple !) et l’ambiance reste celle d’une routière allemande malgré les petits détails comme le joli volant en suédine et les surpiqures rouges. Avec toujours, 565 litres de coffre ou jusqu’à 1 680 litres pour aider vos amis à déménager une fois la banquette arrière rabattue. Mais une déménageuse avec des combinés filetés de voiture de course !