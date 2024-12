1 500 km en Audi RS 6 GT, un dernier go fast et puis s'en va

De série, l’Audi RS 6 GT vient « toutes options » avec les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2, la connectivité à bord, les roues de 22 pouces, les sièges baquets carbone, les freins carbone-céramique, la climatisation 4 zones, les roues arrière directrices, le vitrage « acoustique » et les vitres surteintées. Pour la France, il n’y aura qu’une seule couleur disponible (ce blanc « Arkona ») avec les stickers de série, qui ajoutent une petite rallonge de 6 300€. Vous la préférez sans ? Dans ce cas, il faudra vous rabattre sur la RS 6 Performance.

Le détail techno : des suspensions de voitures de course

L’élément dynamique le plus extrême dans cette RS 6 GT, ce sont bien évidemment ces combinés filetés qui remplacent les habituels amortisseurs pneumatiques des RS 6 et RS 7 classiques. Le système inclut des ressorts réglables permettant un abaissement de 10 millimètres, mais aussi des amortisseurs ajustables en compression et en détente. Cette suspension vient avec des barres antiroulis rigidifiées de 30 % à la proue et 80 % à la poupe. Une préparation digne d’un tuner allemand du genre d’Abt.