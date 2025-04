On ouvre le Tour Auto en BMW M3 Touring CS !

Jeudi 10 avril 2025, 5 h 30 : une Bmw M3 Touring CS réveille ses ancêtres sur le parking du musée Schlumpf, deuxième parc fermé du Tour Auto 2025, parti le mardi du château de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne). Sa mission : suivre le cortège chargé d'inspecter le parcours et les spéciales, emmené par Ari Vatanen et Eric Elari au volant d'autres BMW M3 ou M4, la marque étant partenaire de l'évènement depuis 2010.

Recouvert d'une teinte British Racing Green évocatrice mais coûteuse (4 950 €) qui contraste merveilleusement avec les jantes Goldbronze en 19 et 20", ce break dont nous devons prendre le volant en impose. Par rapport à la M3 Touring standard, la CS reçoit capot, splitters avant, prises d'air, coques de rétroviseurs, diffuseur et sièges baquets en fibre de carbone.

Le gain de 15 kg sur la balance apparaît réduit, sachant que l'auto accuse encore 1 850 kg à vide. Mais parallèlement, pression des deux turbos en hausse (2,1 bars) et gestion moteur spécifique permettent au 6 en ligne 3.0 de passer de 530 à 550 ch, avec pour conséquence un 0 à 200 km/h exécuté en 11s7 au lieu de 12s4. Rendez-vous compte : c'est le chrono de la précédente M5 Compétition et son V8 doublement suralimenté de… 625 ch !

Presque trop puissante !

De quoi se fondre en toute décontraction dans la caravane, sous escorte de la Garde Républicaine. Le jour à peine levé, nous atteignons la première spéciale à Sancey-le-Grand, dans le Doubs. Longue de 12 km et d'ores et déjà fermée à la circulation, la portion d'asphalte nous tend les bras. Nous sommes invités à l'emprunter avant les pilotes. Avec joie au début, crainte au milieu, soulagement à la fin.

Non pas que notre M3 soit indomptable, au contraire : les quatre roues motrices permettent d'enfoncer la pédale de droite dans la moquette sans arrière-pensée. Et la suspension pilotée aux réglages spécifiques absorbe bien le revêtement défoncé, y compris en mode Sport. Mais la largeur de l'auto (1,90 m) sur cette chaussée étroite, le manque de visibilité, les taches humides et les passages serrés invitent à la prudence. D'autant qu'en digne voiture moderne, l'auto offre peu de sensations dans son épaisse jante de volant recouvert d'Alcantara.

Ari Vatanen nous rejoint quelques minutes plus tard. Dans la foulée, nous reprenons la route avant même que les anciennes n'arrivent. Direction le circuit de Bresse où se tiendront les épreuves de mi-journée. Les forces de l'ordre à moto ouvrent la route dans une formidable organisation. Deux bonnes heures de routes départementales plus tard, nous gagnons le site de Frontenaud (Saône-et-Loire), à quelques encablures de Mâcon. Le public, souvent en voiture de sport, de collection ou de prestige, voire les trois en même temps, attend avec impatience l'arrivée des concurrents.

Sur ce tracé ultra-sinueux de trois kilomètres où nous sommes autorisés à rouler avant l’arrivée des anciennes, la M3 Touring CS est déjà plus à l'aise que sur la spéciale du matin, d'autant qu'elle chausse d'excellentes gommes Michelin Pilot Sport 4 S, mais pas comme un poisson dans l'eau non plus. L'Allemande est plutôt réactive à l'inscription, d'autant qu'elle vire à plat, mais mieux vaut ne pas trop forcer sous peine de cramer les pneus avant. Au bout de la courte ligne droite des stands, nous dépassons tout de même largement les 180 km/h. Les freins M Carbon céramiques (9 950 €) tiennent le choc, mais un peu plus de mordant ne serait pas de refus.

Ceci dit, l'auto semble naturellement équilibrée : en déconnectant l'ESP, on parvient à la faire pivoter d'un petit coup de volant, sans brutalité. Les funambules, et notamment Ari Vatanen et Eric Elari chargés d'effectuer quelques baptêmes, pourront s'amuser à entretenir la glisse en passant en mode 2WD (propulsion), après avoir déconnecté l'ESP au préalable. Chose impérative d'ailleurs, donc curieuse puisque les béquilles électroniques permettraient justement aux néophytes de s'essayer à l'exercice, du moins sur le mode intermédiaire "MDM" qui laisse un peu de liberté.

L'inspecteur Ari : cible du public…

Le temps presse : alors que les aïeules s'échinent sur piste, il nous faut avancer pour ouvrir la route. Une liaison d’une bonne heure nous attend pour rejoindre la deuxième spéciale, à Pierreclos (toujours en Saône et Loire). L’encadrement des forces de l’ordre est, une nouvelle fois, d’une aide précieuse pour gagner du temps, ou du moins ne pas trop en perdre, dans la circulation. "L'inspecteur Ari" est attendu sur place avec impatience par la foule déjà présente. Comme à son habitude, le Finlandais régale le public par sa disponibilité. Eric Elari également, est alpagué.

Nous empruntons la deuxième spéciale, de 12 km également, dont une majeure partie en montée sur un bitume parfait, sur la route de Tramayes (départementale 45). Je laisse le volant à ma consœur et ex-collègue de l'Auto-Journal, qui me régale une nouvelle fois par son coup de volant. Mélina est non seulement riche d'une expérience de plus de vingt ans dans la presse auto, mais également de quelques saisons en compétition de karting et de monoplace.

La M3 en prend pour son grade. Même en ouvreur, les indications du copilote ne sont pas de trop, en raison notamment de l'apparition soudaine d'obstacles telles que cette épingle imposée aiguillant vers la D31 alors que l'on serait tenté de continuer tout droit. D'autant que, même en côte, l'Allemande atteint des vitesses très élevées.

Plus de 600 km dans la journée !

La quatrième liaison nous emmène sur la troisième et dernière spéciale, dans le Beaujolais. Objectif : grimper le Col de la Croix Montmain, sur une distance équivalente aux précédentes épreuves routières. Là encore, la CS fait parler la poudre dans cette montée au bitume accrocheur, cette fois avec ma pomme au volant. Je ne peux m'empêcher de regarder le compteur numérique par curiosité, alors que la prudence voudrait que je regarde la route. J'y vois affiché plus de 180 km/h. Je m'en étonne à voix haute : ma copilote éclate de rire tant la valeur apparaît délirante ici.

Mais quelle facilité ! D'autant que les virages, plutôt ouverts, demandent peu de gros freinages. En outre, la boîte auto à convertisseur obéit fidèlement aux injonctions sur les palettes. Là encore, les indications orales ne sont pas de trop, car comme dans toute épreuve de rallye par beau temps, les changements de luminosité donnent parfois l'impression de plonger dans des tunnels sans éclairage.

À peine la montée terminée, il nous faut repartir en direction de Clermont-Ferrand pour rejoindre le parc fermé. Les départementales qui nous y mènent régalent par leur beauté naturelle. La présence d'un public nombreux au bord des routes rassure quant à la pérennité de la passion automobile en France, contrairement à ce que la politique antivoiture actuelle laisse croire.

Plus de 600 km auront été couverts dans la journée pour préparer les épreuves… et sans fatigue, la M3 CS garantissant, en mode confort, des trajets aussi reposants qu'à bord d'une bonne 320d à boîte auto, le tout avec la rondeur typique d'un moteur gorgé de couple, précisément 650 Nm dès 2 750 tr/min. Un bon argument pour séduire la famille, qui s'ajoute au volume de chargement de 505 dm3 sous cache-bagages.

Toutefois, on n'ira pas crier sur tous les toits la soif d'essence en conduite rythmée, notre M3 ayant réclamé en moyenne plus de 20 l/100 km. Et également le budget délirant du modèle : car si la M3 Touring débute à 124 300 €, la CS en atteint 165 500 €. Ajoutez le malus maxi de 70 000 €, et vous atteignez 235 500 €. Avec les options de notre modèle d'essai ? Comptez 255 287 €, carte grise incluse. Un budget qui permettrait de s'offrir certaines des plus belles compétitrices du Tour Auto. Un choix respectable… mais ne soyons pas dupes : les M3 sont désormais rarement immatriculées dans l'Hexagone. Notre modèle appartenant à BMW France est l'exception qui confirme la règle…