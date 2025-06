La Mercedes Classe C 300de, le break va loin

3. Notre avis et les tarifs de la Mercedes Classe C 300 de

En bref

Break premium

Hybride diesel

À partir de 69 650 €

Associer un moteur diesel à un système hybride rechargeable, une seule marque y a cru et continue de le proposer : Mercedes. En France, cette technologie permet à ses modèles d’échapper au malus CO2 et de bénéficier d’une autonomie record. La Mercedes Classe C 300de, ici dans sa version break, associe un moteur 2.0 de 197 ch à un bloc électrique de 129 ch, pour une puissance combinée de 313 ch et 550 Nm de couple. L’ensemble est intégré à une boîte automatique à 9 rapports (9G-Tronic), alimenté par une batterie lithium-ion de 25,4 kWh utiles. Une capacité même supérieure à sa concurrente directe, la BMW Série 3 Touring PHEV (19,5 kWh). Cette capacité offre une autonomie en tout électrique allant jusqu’à 113 km en cycle WLTP.

Dans la pratique, le break peut parcourir 80 km réels en une charge sans consommer une goutte de carburant, à condition de rester dans un usage urbain ou périurbain. Un score correct. La Classe C 300de séduit, dans un premier temps, par sa douceur et son silence. Evoluer en ville sur l’électrique s’avère très agréable mais lorsque le système bascule sur le diesel, avancer que c’est imperceptible pour le conducteur serait un mensonge. Malgré l’excellente insonorisation, le ronronnement de la mécanique est inévitable et la conduite devient plus rugueuse dans cet environnement. Mais la boîte de vitesses s’occupe d’accompagner le conducteur avec une douceur d’utilisation incroyable. Pour un usage régulier avec recharges fréquentes à domicile ou au travail, il est possible de rouler en électrique 80 % du temps.

La Classe C 300de est équipée d’un chargeur AC 11 kW de série et d’un chargeur DC jusqu’à 55 kW (option à 600 €) qui permet de se brancher sur les bornes rapides, type Ionity. Ce dernier permet de récupérer 80 % de batterie en 20 à 30 minutes, dans la norme actuelle du marché. Notez toutefois, qu’à l’heure actuelle peu d’hybrides rechargeables proposent une charge rapide.

Près de 1 000 km d'autonomie

Selon vos besoins, les différents modes de conduite (électrique, hybride ou préservation de la batterie) sont à disposition. Sur route secondaire et surtout sur autoroute, le couple du diesel et celui de l’électrique délivrent des accélérations et des reprises rassurantes et confortables. Ne cherchez pas une once de sportivité, il n’y en a pas au volant de cette voiture.

Si l’association de ces deux technologies peut paraître anachronique, les consommations relevées confirment son réel intérêt économique, surtout pour les clients destinés à réaliser beaucoup de kilomètres. Au terme de notre test réalisé en mode hybride automatique, nous avons consommé une moyenne de 5,7 l/100 km après avoir épuisé la batterie. Offrant ainsi au break une autonomie s’approchant de 1 000 km avec deux pleins (électricité et gazole). L’autre avantage est l’exonération de malus CO2. Un moindre mal vu le montant du chèque initial qui atteint la bagatelle de 73 500 € pour notre version. Malheureusement malgré ce statut, le break allemand n’échappe pas au malus sur le poids qui atteint 4 720 € pour cette version.

Capable de rouler en 100 % électrique la semaine et de traverser la France le week-end sans jamais stresser, l’allemande soigne l’ensemble de ses passagers par un confort de haute volée. Les suspensions et l’insonorisation figurent parmi les meilleures du marché. On ne parle pas de dynamisme pour cette version très lourde mais plutôt d’efficacité. Le Classe C rassure en toute situation et sa conduite s’adresse au plus grand nombre. Attention toutefois à la garde au sol trop basse et à l’avant qui frotte systématiquement sur les dos d’ânes ainsi qu’au freinage assisté qui peut surprendre. La voiture ajoute une pression additionnelle à la pédale en fonction des conditions.

Visuellement, à l’exception d’un badge EQ Power sur les ailes et d’une trappe de recharge placée à l’arrière gauche, rien ne distingue cette Classe C d’un break traditionnel. À bord, la présentation suit les codes de la dernière génération de Classe C : instrumentation numérique, grand écran central vertical de 11,9 pouces très réactif et finition soignée inspirée de la Classe S. À l’arrière, l’espace est correct sans être exceptionnel.

Le coffre est en revanche très décevant pour un break en raison de l’intégration de la batterie au dessus du plancher. Non seulement il y a une marche mais en prime le volume de 360 litres est inférieur à celui d’une Clio !!! De plus, Mercedes n’a pas prévu de rangement pour les câbles de recharge. La banquette arrière 40/30/40 peut se rabattre depuis le coffre mais le volume (1 375 litres) reste bien en dessous d’un break traditionnel.