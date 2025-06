La concurrence : inexistante en diesel

Dans la catégorie des berlines ou breaks premium, la majorité des motorisations hybrides rechargeables fonctionnent à l'essence. La Mercedes Classe C fait donc figure d'exception. On peut toutefois lui opposer plusieurs modèles comme la BMW Série 3 Touring 30e plus récente mais affichant un niveau de puissance proche et un tarif similaire. La nouvelle Audi A5 Avant et la Volvo V60 aussi proposées en hybride rechargeable essence.

A retenir : une offre chère mais efficace

Cette hybridation atypique est facturée au prix fort mais s'avère un choix pertinent pour les gros rouleurs qui peuvent recharger régulièrement. De plus, la C 300 de tire son épingle du jeu avec une vignette Crit’Air 1 et l'absence de malus CO2. Seule ombre au tableau, le faible volume de coffre. Pour un break, c'est pénalisant, d'autant qu'il n'y pas de rangement dédié pour les câbles. Pour qui cherche un véhicule premium, sobre et confortable, la Classe C 300 de mérite le coup d'oeil.

Caradisiac a aimé

La faible consommation en carburant

L'autonomie confortable

Le confort général

La qualité de présentation

Le multimédia performant

Caradisiac n'a pas aimé

Le faible volume de coffre

Le malus au poids

L'espace aux places arrière tout juste correct

Les tarifs élitistes