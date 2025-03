En Bref



3e génération

Break premium

À partir de 47 000 €

Chez Audi, on rationalise la gamme en regroupant les modèles. C’est le cas pour les familles A4 et A5 qui deviennent uniquement A5. En plus d’abaisser les coûts de fabrication et d’augmenter le prix de vente (une A4 Avant débutait à 40 000 €), cela justifie par la même occasion la nouvelle nomenclature d’Audi. Désormais les chiffres pairs concernent les modèles électriques et les impairs, les modèles thermiques.

Ainsi la nouvelle A5, reste fidèle aux moteurs à combustion. Et ce, malgré l’interdiction à vernir des moteurs thermiques (en 2035). Audi a même développé une toute nouvelle plateforme (PPC : premium plateform combustion) spécialement dédiée aux véhicules fonctionnant encore aux énergies fossiles.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Esthétiquement, cette nouvelle A5 prend peu de risques. Audi propose une énième version de la calandre single frame, étire les optiques (Matrix LED en option) et leur offre une signature lumineuse personnalisable. Cette version Avant jouit également d’optiques arrière animées, reliées par un bandeau lumineux lui aussi, également lumineux, offrant plusieurs séquences au déverrouillage et à l’approche du véhicule.

Ce dérivé break, appelé « Avant », est une carrosserie très prisée par les clients en Europe et notamment en France où elle représente la majorité des ventes. Elle est ici facturée 1 500 € de plus par rapport à la berline. Bonne nouvelle pour les clients, face à ses deux concurrentes historiques, l’A5 Avant s’avère compétitive. L’écart atteint pratiquement 10 000 € face à la vieillissante Mercedes Classe C break (cf page concurrence).

La longueur de cette A5 Avant est la même que celle de la berline. A savoir 4, 83 m, ce qui place l’A5 Avant parmi les grandes du marché devant ses concurrentes historiques, les BMW Série 3 Touring et Mercedes Classe C break. L’empattement grandit, et approche désormais les 3 mètres (2,89 m). En effet, jusqu’ici, l’A4 n’a jamais été la championne de l’accueil aux places arrière.

Un espace à bord en progrès, un coffre qui stagne

Cette A5 rectifie le tir et de belle manière avec un espace aux jambes digne du segment supérieur. La garde au toit comme la largeur aux coudes se montrent correctes. En revanche, le tunnel de servitude dédié à la transmission Quattro est toujours trop encombrant pour loger un convenablement un troisième passager sur la banquette.

L’attrait d’un break c’est aussi son coffre. N’attendez pas de miracle. Le volume de chargement oscillant entre 476 et 1 424 litres se place en dessous de la concurrence. Les BMW Série 3 Touring et Mercedes Classe C break pourtant plus petites font mieux sur ce point. Toutefois, la grande ouverture du hayon motorisé facilite le chargement tout comme le seuil relativement bas et les formes bien carrées. De plus, les dossiers se rabattent en trois parties, formant un plancher presque plat et sans marche. Ces derniers peuvent se rabattre depuis le coffre tout comme le crochet d’attelage motorisé, lorsque l’option est cochée.

À l’intérieur, tout est nouveau. On retrouve la planche de bord ultra-technologique des dernières A6 et Q6 e-tron. La grande dalle numérique incurvée regroupe l’instrumentation numérique de 11,9 pouces et un écran tactile de 14,5 pouces. Le conducteur a également droit à l’affichage tête haute et le passager à son propre écran de 10,9 pouces, à condition d’opter pour le Pack Tech Plus facturé entre 2 780 et 3 600 €. Grâce à l’emploi du nouveau système multimédia E3 1.2 d’origine Google Automotive, l’ensemble est réactif et performant. Il intègre ChatGPT pour la commande vocale en donnant accès à 800 fonctions.

La qualité de l’assemblage est difficilement critiquable tout comme les matériaux employés sur les parties hautes. En revanche, les parties basses sont recouvertes de plastiques durs d’une qualité passable pour un véhicule avoisinant les 65 000 € hors options. Audi nous a habitués à mieux par le passé. Enfin, les rangements paraissent bien peu volumineux par rapport au gabarit de l’auto et à sa vocation de break familial.