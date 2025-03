La concurrence : bien placée dans sa catégorie

La nouvelle Audi A5 se positionne face aux concurrentes premium habituelles, les BMW Serie 3 Touring et Mercedes Classe C break. L’offre de motorisations et de transmission est proche avec à venir de précieuses versions hybrides rechargeables. On note que la nouvelle Audi A5 avant est aussi plus compétitive financièrement que ses deux rivales. Enfin on peut positionner la Volvo V60 bien plus chère mais exclusivement disponible en 4 roues motrices et équipée d’un bloc hybride rechargeable.

À retenir : un bon break

Cette nouvelle A5 Avant ne révolutionne pas le marché mais coche beaucoup de cases, comme un équipement technologique complet, des consommations très basses et un espace à vivre en progrès. Le changement de génération et l'arrivée de cette technologie hybride pouvaient laisser craindre un tarif en hausse, c’est le cas, mais le surcoût est raisonnable, plaçant ainsi le break d’Audi comme l’un des plus compétitifs face à ses concurrents premium. Malheureusement en France toutes les versions sont pénalisées par la fiscalité et concernant le diesel, c’est la taxe sur poids qui rapproche le prix du modèle des futures versions hybrides rechargeables.

Caradisiac a aimé

Le design plaisant

Les faibles consommations

L'espace aux places arrière

Le malus CO2 bas

La tenue de route agréable et confortable

Le fort contenu technologique

Les tarifs bien placés dans la catégorie

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs élevés

Le faible volume de coffre

Quelques plastiques bas de gamme sur les parties basses

De nombreux et onéreux packs

Le malus au poids important