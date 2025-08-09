Un Renault Symbioz moins cher et une douce violence excessivement  chère

L'Aston Martin Vanquish et sa terrifiante élégance

Il ne s'en lasse pas. Après la Lamborghini Revuelto, Cédric Pinatel a pris le volant, cette semaine, de la dernière livraison anglaise : l'Aston Martin Vanquish et son V12 biturbo de 835 ch. Ébouriffante ? Elle l'est. Élégante ? Elle l'est tout autant. Ce mélange du diable, entre douceur et violence, est éminemment séduisant et seul son tarif de près de 390 000 euros est à même de noircir quelque peu le tableau.

Un Renault Symbioz bradé, ou presque

C'est le paradoxe de l'époque. L'on en réduit est à trouver abordable un SUV urbain, même rallongé comme le Renault Symbioz à un tarif très légèrement inférieur à 30 000 euros. C'est pourtant ce que propose Renault en geiffant sous le capot de ce grand frère du Captur, son bloc mild hybride de 140 ch. Une auto parfaitement cohérente et agréable pour Cédric Morençais qui en a pris le volant cette semaine. Une bonne affaire pour autant ?

Hyundai s'acoquine avec General Motors

C'est une première pour le Coréen qui, jusqu'ici, a toujours joué en solo (avec son cousin du même groupe Kia). Mais Hyundai vient pourtant de signer un accord de partenariat d'importance avec General Motors pour la conception, et l'industrialisation, de cinq véhicules. C'est un accord gagnant-gagnant pour les deux parties, puisque GM, contrairement à Hyundai, a accumulé un certain retard dans l'hybride et que, pour la marque coréenne, c'est une manière de pénétrer le marché américain avec ses utilitaires et de passer outre les droits de douane chers à Donald Trump. Enfin, pour les deux parties, cet accord permet de lutter contre l'arrivée attendue des constructeurs chinois aux US.

Un week-end routier ultra-chargé

Vous lisez peut-être ces lignes en tant que passager d'une auto coincée en plein bouchon. Vous n'êtes donc pas sans savoir que ce week-end du 10 et 11 août est l'un des plus chargé de l'année, après le précédent chassé-croisé de la fin juillet qui avait engendré 1 000 km de bouchons sur l'ensemble du réseau de l'hexagone. En plus, la maréchaussée a prévenu : elle est sur le qui-vive tout au long de la semaine sur le bord des routes. il ne nous reste donc plus qu'à vous souhaiter un bel été, que vous soyez en partance ou de retour au bercail.

