Les vacanciers verront encore rouge ce week-end sur les routes de France

Le pic de fréquentation du week-end prochain aura lieu le samedi, classé orange au niveau national dans les deux sens. La circulation sera par ailleurs « très difficile » dans le Grand-Ouest, le Nord et l’Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que dans le Sud-Ouest dans le sens des retours.

Espérons que les feux de forêts ne viendront pas perturber les vacanciers. Le feu qui sévit dans l’Aude a obligé les autorités à fermer une partie de l’autoroute A9 ce mercredi pendant plusieurs heures.

Vendredi 8 août :

Dans le sens des départs, le trafic sera difficile sur les axes menant au Nord du pays (notamment l’A1) et aux régions côtières de Normandie et de Bretagne (A11 et RN165). Certains axes seront aussi fortement empruntés en direction de l’Espagne (A10), de la Méditerranée (A6 et A7) et du Massif Central (A71). En Île-de-France, les débits attendus aux différentes barrières de péage seront importants. Après un début de matinée où la physionomie de la circulation sera habituelle pour un vendredi en cette période, soit c’est-à-dire relativement calme, les premiers ralentissements sur les autoroutes de transit Nord-Sud pourraient apparaître en milieu de matinée, principalement sur les autoroutes A10 et A6 et sur les axes qui y convergent notamment l’A86 et l’A6b.

Dans le sens des retours, les principales difficultés se concentreront sur les axes au départ de la Méditerranée vers l’Île-de-France (A7, A8 et A9). L’accès au tunnel du Mont-Blanc (RN205) sera également très fortement emprunté depuis l’Italie vers la France.

Samedi 9 août :

Ce sera la journée du week-end durant laquelle les conditions de circulation seront les plus difficiles

sur l’ensemble du territoire. Dans le sens des départs, le trafic sera difficile vers le Nord-Est du pays (A31) et très difficile vers le Grand-Ouest (A13, A11 et RN165). Des difficultés sont aussi prévues sur les axes menant à l’Espagne (A10 et A63), vers la Méditerranée (A7, A9 et A61) et vers le Massif Central (A20, A71 et A75). L’accès au tunnel du Mont-Blanc (RN205) sera également très difficile depuis la France vers l’Italie. En Île-de-France, la circulation sera encore dense sur les autoroutes de transit Nord-Sud. Les premiers ralentissements pourraient apparaître aux premières heures de la matinée sur les autoroutes A86 et A6b qui convergent vers les autoroutes A10 et A6. Les premières difficultés débuteront en tout début de matinée. Rapidement, le trafic sur ces axes s’intensifiera nettement et rendra plus difficile la circulation, les difficultés atteignant leur maximum en fin de matinée. Dès lors, elles diminueront progressivement et en milieu d’après-midi, on pourra considérer les difficultés de circulation liées aux départs terminées.



Dans le sens des retours, le trafic sera très dense sur les axes rejoignant l’Île-de-France depuis l’Espagne via Bordeaux (A10) et sur ceux traversant le Massif Central (A20, A71 et A75). Les autres difficultés se rencontreront depuis la Méditerranée vers Lyon (A7), ainsi qu’au départ de la Normandie, de la Bretagne et des Pays-de-la-Loire vers l’Île-de-France (A11, RN165 et RN12). L’accès au tunnel du Mont-Blanc (RN205) sera également très fortement emprunté depuis l’Italie vers la France. En Île-de-France, quelques retours (essentiellement sur l’autoroute A10) seront enregistrés entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée. Des difficultés de circulation importantes pourraient y être enregistrées pendant cette période.

Dimanche 10 août :

Dans le sens des départs, les difficultés se concentreront sur les axes du Sud-Ouest,

notamment depuis l’Île-de-France en direction de l’Espagne en passant par Bordeaux (A10), et depuis Bordeaux vers Toulouse (A62). La circulation sera également difficile vers la Méditerranée depuis l’Île-de-France (A6 et A7).



Dans le sens des retours, la circulation sera difficile depuis la Méditerranée vers l’Île-de-France (A6, A7, A8 et A9), depuis l’Espagne vers l’Île-de-France via Bordeaux (A10) et dans la traversée du Massif-Central (A75). L’accès au tunnel du Mont-Blanc (RN205) sera également fortement emprunté depuis l’Italie vers la France.

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi du 8 au dimanche 11 août

Dans le sens des départs

Vendredi 8 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h ou après 20h

Évitez l’autoroute A1 entre Paris et Lille, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A11 entre Chartres et Angers, de 17h à 20h

Évitez la route nationale RN165, entre Nantes et Quimper, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Blois, de 14h à 17h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Bourges, de 10h à 19h



Samedi 9 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 15h

Évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 11h à 13h, et entre Rouen et Caen, de 10h à 14h

Évitez la route nationale RN165, entre Nantes et Quimper, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Poitiers, de 9h à 11h, et entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 6h à 17h, et entre Orange et Marseille, de 15h à 17h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 9h à 17h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 16h



Dimanche 10 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 13h ou après 21h

Évitez l’autoroute A10, entre Tours et Poitiers, de 10h à 13h, et entre Poitiers et Bordeaux, de 8h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 13h à 21h

Dans le sens des retours

Vendredi 8 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ou après 19h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Montpellier, de 15h à 20h, et entre Montpellier et Orange, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 18h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 13h à 16h, et entre Orange et Lyon, de 14h à 19h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 16h à 19h



Samedi 9 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 13h ou après 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 13h à 16h

Évitez l’autoroute A20, entre Brive-la-Gaillarde et Limoges, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A11, entre Nantes et Angers, de 8h à 19h, entre Angers et Le Mans, de 8h à 17h et entre Le Mans et Paris, de 14h à 16h

Évitez la route nationale RN165, entre Quimper et Nantes, de 9h à 16h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 16h, et entre Orange et Lyon, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 8h à 19h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 15h à 19h



