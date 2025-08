Réouverture de l'A9 entre la France et l’Espagne

Suite à une nouvelle décision des autorités préfectorales, l’autoroute A9 rouvre progressivement à la circulation depuis 15h10.

Vinci Autoroutes indique que des perturbations importantes persistent sur l’A9 dans le secteur de Perpignan en direction de l’Espagne ainsi que dans les 2 sens de circulation sur le secteur de Narbonne, au niveau de la bifurcation avec l’A61. Selon le gestionnaire d'autoroute" l'ensemble des mesures de déviation ont été levées", néanmoins " des perturbations importantes subsistent dans ce secteur. " Mieux vaut donc vous informer tout déplacement.

Fermée suite à l'incendie

L’incendie qui sévit dans l’Aude a déjà ravagé plus de 13 000 hectares. Face à l’avancée des flammes, les autorités avaient fermé à la circulation une dizaine de routes départementales, ainsi que l'autoroute A9 reliant la France et l’Espagne.

L’autoroute est fermée entre Narbonne à la bifurcation A9/A61 et l’échangeur de Perpignan Nord (n°41) dans les deux sens de circulation.

Reporter vos déplacements vers l'Espagne

Les autorités demandent à la population de ne pas se déplacer sauf cas d’urgence. " Il est impératif de ne pas encombrer tous les axes de circulation autour de l’incendie. " Si possible reportez votre voyage dans la zone ou vers l'Espagne.

Les autorités insistent également pour que les automobilistes ne s’arrêtent pas sur le bas-côté pour prendre des photos, afin de ne pas gêner l’intervention des secours et d’éviter les risques additionnels sur la voie.

Les déviations en place

En provenance de Toulouse sur l’A61, et en direction de Perpignan, la bretelle A61/A9 au niveau de Narbonne est fermée, les automobilistes ont l’obligation de s’engager sur l’A9 en direction de Montpellier et de Lyon. Avant d’atteindre Narbonne, en amont, toujours sur l’A61 l’entrée et la sortie de Lézignan (n°25) sont fermées en direction de l’Espagne. En direction de Toulouse, la sortie à Lézignan est interdite, rapporte La Dépêche.

Sur l’A9, en direction de Perpignan, les automobilistes sont déviés vers l’A61 en direction de Toulouse à Narbonne au niveau de la bifurcation A9/A61. Il est ensuite conseillé d’emprunter l’A66 en direction de Foix et de l’Andorre. Sur l’A9, en direction de Toulouse ou Montpellier, la sortie est obligatoire à Perpignan Nord (n°41). Les entrées de Sigean (n°39) et Leucate (n°40) sont impossibles.

Routes secondaires fermées ou saturées

Par ailleurs plus d'une dizaine de routes départementales de l’Aude sont fermées à la circulation. Ce qui entraîne une saturation des routes secondaires de l’Aude et des Pyrénées-Orientales Pour l’heure les autorités n’ont fourni aucune information quant au jour et à l’heure concerna la réouverture partielle ou totale de La Languedocienne (A9) ni des départementales alentours.

Infos : Inforoute11, Inforoute66, Vinci autoroutes