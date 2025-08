Que verra-t-on sur le stand BMW du Salon de Munich ?

Il ne peut en être autrement, la marque munichoise fera honneur au prochain Salon de Munich qui se tiendra du 9 au 12 septembre. La marque s’étendra sur deux endroits différents, comme ce fut le cas en 2021 et 2023. Le premier se situera dans le hall A1 du parc des expositions. Le second lieu, dit « Open Space », prendra place au pied de l’opéra avec une surface d’exposition de 3 000 m2, et accueillera les visiteurs gratuitement.

Bien sûr, la marque ne viendra pas les mains vides puisqu’elle présentera le premier modèle issu de la plateforme Neue Klasse, l’iX3. Jusqu’ici, seules des images du modèle camouflé ont été communiquées. Ce nouveau SUV devrait marquer une nette progression par rapport au modèle actuel. Les capacités des batteries devraient varier de 75 à 150 kWh tout assurant un minimum d’encombrement grâce à l’emploi de cellules cylindriques. Pour assurer des recharges rapides, la puissance atteindra 270 kW grâce à une architecture de 800V. L’intérieur devrait aussi en mettre plein la vue via de nouveaux affichages géants.

Si ce SUV iX3 tient le haut de l’affiche, les visiteurs pourront aussi approcher d’autres modèles comme les Bmw i4, i5, i7, iX ou encore X3 30e et M5 Touring. Ce n’est pas tout puisque la première Neue Klasse, la 1500 de 1961 fera également le déplacement.

Deux show cars chez Mini

Comme BMW, la marque Mini profitera de deux lieux différents pour exposer ses modèles. En revanche, elle ne révélera aucune nouveauté majeure, mais elle indique deux « show cars JCW survitaminés » sans donner davantage de détails. Toutefois, Mini souhaite mettre en avant son podium lors de la course des 24 Heures du Nürburgring et la compétition en général.