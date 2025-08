Et si, cette Honda Civic n'a pas tout à fait le même look

Honda et la Civic, c’est une histoire qui dure depuis plus de cinquante ans. La marque commercialise depuis juin 2022 la onzième génération. Cette berline hybride s’est liée à une chaîne de traction agréable, performante et économe en carburant, un bel équipement et de l’espace à bord. Il faut dire qu’avec une longueur de 4,55 m, elle joue presque dans la catégorie des familiales. Dans un monde automobile peuplé de SUV, cette berline aux lignes élancée fait plaisir à voir.

Malgré son jeune âge, Honda a décidé de la faire évoluer. Pour le moment, cette phase 2 est présentée au Royaume-Uni, mais il serait étonnant qu’elle ne traverse pas la Manche.

Côté look, la face avant est légèrement revue, notamment au niveau des optiques soulignées par un petit élément gris séparant visuellement ces dernières avec la calandre. Le bouclier est aussi redessiné avec une bouche centrale plus rectiligne et de petits déflecteurs latéraux. À noter également que les antibrouillards disparaissent afin de simplifier visuellement l’avant. Toutefois, la fonction est assurée par de nouveaux projecteurs à LED.

De profil, on note l’apparition de nouvelles jantes bicolores selon les versions, mais l’arrière ne change en rien.

Une Civic discrète, mais efficace

Les évolutions de cette Civic s’arrêtent là puisque l’intérieur reste figé, à l'image de ce qu’il se passe sous le capot. À ce sujet, elle profite toujours d’un système hybride e:HEV complexe, mais très agréable à l’usage. L’ensemble développe une puissance de 184 ch et un couple de 315 Nm tout en maîtrisant son appétit.