La calandre du prochain Mercedes GLC électrique en impose

S’il y a bien un élément distinctif, et sur lequel la marque a toujours porté beaucoup d’attention, c’est la calandre. Elle a toujours évolué au fil des modes et des générations, et le prochain GLC électrique en adoptera une nouvelle génération.

La mode est à la mise en lumière des calandres, soit par des contours ou des bandeaux lumineux. La dernière venue arbore un large cadre chromé intégrant un éclairage ainsi que de nombreux pixels, à l’image de ce qui se fait chez Hyundai. Ces points lumineux, au nombre de 942 (!), resteront une option. Bien sûr, l’iconique étoile sera aussi lumineuse.

À noter également qu’il sera équipé d’un « tout nouveau hyper screen parfaitement intégré ».

Pour découvrir totalement, le Mercedes Glc EQ, il va falloir patienter le 7 septembre prochain, juste avant l’ouverture du Salon de Munich. Il n’a d’autre choix que de faire mieux que l’ancien EQC qui a quitté la scène dans l’anonymat. Grâce à des batteries de grande capacité, certainement supérieure à 100 kWh, il devrait offrir une autonomie confortable. De plus, il pourra compter sur son architecture électrique de 800V pour se permettre des recharges rapides. Difficile d’annoncer avec exactitude sur quelle plateforme il sera bâti, mais il pourrait bien profiter de la MB.EA prévue également pour la future Mercedes Classe C.

Rendez-vous au Salon de Munich

La rédaction de Caradisiac sera bien sûr présente pour le grand show allemand dont les portes ouvriront au public du 9 au 12 septembre prochain. En toute logique, les constructeurs allemands seront représentés, comme Mercedes, BMW, Porsche ou encore Opel. Du côté des tricolores, seule la marque Renault fera le déplacement, avec très certainement la Clio sixième du nom. Enfin, les marques chinoises y feront sans doute une démonstration de leur force.