Personne n'a remarqué la disparition du Mercedes EQC électrique

« Dès que les géants allemands vont s’y mettre, Tesla se fera rayer de la carte ». Voilà ce que beaucoup imaginaient (dont moi) au moment où Tesla commençait à vendre beaucoup de Model S dans le monde. Mercedes, Audi et BMW se sont logiquement lancés dans le développement de modèles électriques comme la plupart des marques du monde avant le milieu de la dernière décennie. Mais lorsque ces marques si dominatrices sur le marché thermique ont présenté leurs premiers modèles dépourvus d’un moteur thermique, personne n’a été impressionné.

Arrivé à peu près au même moment que l’Audi e-tron et le BMW iX3, le Mercedes EQC coûtait au minimum 15 000€ de plus qu’un Tesla Model Y à transmission intégrale de 2020. Certes, il bénéficiait d’une bien meilleure finition intérieure que le SUV américain pour ce prix mais les performances de son groupe motopropulseur électrique étaient largement battues aussi bien au registre des accélérations que de l’efficience et de l’autonomie.

Et alors que BMW et Audi ont préféré garder leurs modèles au catalogue (avec de profondes améliorations apportées l’année dernière chez la marque aux anneaux via le Q8 e-tron), Mercedes a laissé l’EQC tomber dans l’oubli à côté de ses autres nouveautés électriques plus abouties.

Moins de cinq ans de carrière

Arrivé sur le marché à la rentrée 2019, le Mercedes EQC a vu sa production s’arrêter dès la fin de l’année 2023. Le temps que tous les modèles disponibles en stock soient écoulés, sa commercialisation a été définitivement stoppée à la fin du mois de juillet dernier. En Europe, il aura trouvé 51 000 acheteurs en un peu moins de cinq ans contre moins de 14 000 en Chine.

Mercedes a sans doute beaucoup appris de l’échec de cet EQC et un remplaçant arrivera probablement bientôt pour combler le trou entre les EQA, EQB et les EQE et EQS dans la gamme de la marque à l’étoile. A noter que sur La Centrale, on trouve actuellement des exemplaires de 2019 avec 100 000 km au compteur pour un peu plus de 33 000€ (contre 78 950€ en prix de base en octobre 2019).