En bref



SUV électrique

Autonomie : 460 km (WLTP)

À partir de 69 950 €

A son lancement, fin 2020, le iX3 a eu droit au meilleur des technologies électriques du groupe BMW. Un moteur électrique de 286 ch, un pack de batteries lithium-ion d’une capacité brute de 80 kWh (avec une augmentation de 30% de la densité à l’époque) et un système de charge rapide allant jusqu’à 150 kW, le tout implanté dans la carcasse d’un X3 et surtout vendu sous les 70 000 €, soit 10 000 € de moins que la concurrence, les Mercedes EQC et Audi e-Tron, certes plus puissantes. Depuis, la concurrence s’est étoffée et « démocratisée » avec notamment Tesla et sa Model Y.

dailymotion Essai vidéo - BMW iX3 (2022) : le choix "raisonnable"

Pour schématiser, le iX3 est donc un X3 avec un moteur électrique dedans. Mais la réalité est un peu plus complexe car le iX3 est fabriqué en chine, alors que le X3 fraîchement restylé, lui, est produit aux Etat-unis. BMW a simplement synchronisé les cycles de vie de ses deux modèles afin d’harmoniser la gamme. Moteur, batteries et capacité n’évoluent pas. Les changements sont donc purement cosmétiques.

On remarque principalement quelques évolutions sur la face avant avec des "haricots" un peu plus grands et des feux plus fins désormais adaptatifs de série (Laser en option). A l’arrière, le bouclier offre davantage de relief alors que les feux adoptent un design façon tête d’épingle en 3D. Sans oublier les petites notes de bleu placées un peu partout pour signaler le pedigree écologique du SUV.

A bord, le IX3 voit arriver un écran multimédia plus grand (12,3 pouces) équipé des connectivités Android et Carplay. Le bouton de démarrage, bleu lui aussi, a également été déplacé vers la console centrale alors que la commande de vitesses a subi un petit lifting. Ces évolutions sont légères, c’est un fait, mais l'impression de qualité est bien présente malgré le fait que l'iX3 soit construit en Chine.

L’intégration de la batterie dans le soubassement permet de préserver l’habitabilité avec beaucoup d’espace aux jambes mais pour deux passagers seulement. Le tunnel de transmission des versions thermiques est présent et obstrue l’espace aux jambes pour la place du milieu. Le IX3 n’est pas le plus habitable du marché mais il reste un bon véhicule familial disposant d’un volume de coffre suffisant pour une famille de 4 personnes. Ce dernier culmine à 510 litres de base et dispose d’un rangement sous plancher pour les câbles de recharge.