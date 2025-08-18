Comment le lilliputien Leapmotor s'est invité à la table des géants de la voiture électrique

Le petit Poucet a un appétit d'ogre. Et il ne s'en cache pas. Malgré une capitalisation boursière (10 milliards €) riquiqui par rapport à ses concurrents Byd (1 300 milliards), Li Auto (235 milliards) ou encore Xpeng (155 milliards) le constructeur de Hangzhou a su chausser ses bottes de sept lieues pour accélérer ses performances.

Le cours de son action a été multiplié par deux depuis janvier et ses ventes mondiales (50 129 véhicules) ont bondi de 126 % en juillet par rapport à 2024. La clé de la réussite Leapmotor ? un positionnement populaire de ses produits et une stratégie d'intégration verticale !

Du fait maison

Le constructeur produit en interne presque tous les composants clés de ses véhicules. Les moteurs électriques, les unités de contrôle central (ECU), l'éclairage LED ou encore la puce d'intelligence artificielle Lingxin 01 portent la signature maison. À l’exception des batteries, presque tous les composants (70 %) des véhicules sont développés et fabriqués en interne. De quoi limiter sa dépendance aux fournisseurs extérieurs. Mais aussi proposer des voitures à prix hyper compétitifs. De quoi créer de l'appétence pour la marque.

« Nous voyons un fort potentiel de hausse, porté par un cycle de produits solide et une efficacité exceptionnelle du capital », explique à Bloomberge Xiao Feng, co-responsable de la recherche industrielle Chine chez CLSA (Credit Lyonnais Securities Asia) Hong Kong.

Dix ans et de grandes dents

Fondée à Hangzhou en 2015 par Jiangming Zhu et Fu Liquan, Leapmotor a su a su semer de précieux petits cailloux pour ne pas se perdre en route. Son positionnement grand public s’est avéré particulièrement avantageux au moment où le ralentissement économique en Chine a rendu les acheteurs de voitures plus sensibles aux prix. Dans le même temps le constructeur mise sur une internationalisation de ses ventes pour maintenir son rythme de croissance.

Stellantis au service

La plupart des ventes de Leapmotor en dehors de la Chine passent par Leapmotor International, une coentreprise avec Stellantis. Dans le cadre de ce partenariat, le groupe européanoaméricain s’est engagé à fabriquer et vendre les modèles Leapmotor hors de Chine, notamment en Europe. Un accord sur lequel le constructeur chinois s'appuie avec fermeté. Leapmotor entend produire ses futurs modèles dans les usines Stellantis existante. Les modèles destinés au marché européens seront ainsi assemblés à Zaragoza en Espagne.

Entrée et dessert

Cette stratégie permet à la marque de limiter ses investissements dans les outils de production (170 M€) et de bénéficier d’une rapide mise en production. Le modèle B10 (SUV) devrait ainsi sortir des chaînes espagnoles dès le premier trimestre 2026. Un double coup gagnant. Cela va permettre à Leapmotor d'éviter de coûteux droits de douane et ses voitures pourront bénéficier en France du bonus écologique lié à l'écoscore.

Sur le chemin du succès, Leapmotor a relevé son objectif de ventes pour 2025 à 500 000 unités écoulées, contre environ 290 000 un an plus tôt. Le constructeur devrait ainsi logiquement enregistrer cette année le premier bénéfice annuel de son histoire.