Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Leapmotor

L'info du jour

Leapmotor sera-t-il le Dacia de l’électrique ?

Dans Economie / Politique / Marché

Pierre-Olivier Marie

0  

Le constructeur chinois Leapmotor, partenaire de Stellantis, a récemment fêté sa première année de présence en France. Les ventes restent encore modestes dans l'absolu, mais n'empêchent pas des ambitions élevées.

Leapmotor sera-t-il le Dacia de l’électrique ?
Tout juste dévoilé, le Leapmotor A10 sera rebaptisé B03X et commercialisé en Europe l'an prochain. Il revendique 500 km d'autonomie électrique.

S’ils ne connaissent encore qu’un succès relatif, les constructeurs chinois occupent une place grandissante dans le parc automobile français. Parmi ceux-ci figure Leapmotor, qui au terme de sa première année de présence dans l’Hexagone a convié une poignée de médias pour établir un bilan et dresser quelques perspectives.

Précisons pour commencer que cette marque n’a que 10 ans d’existence, et que ses premières voitures n’ont été produites qu’il y a 5 ans. Cela ne l’a pas empêché de livrer près de 466 000 véhicules à travers le monde (30 pays en tout) de janvier à octobre 2025.

L’Allemagne est aujourd’hui le premier marché de Leapmotor en Europe, suivi d’un peloton formé par la France, l’Espagne et l’Italie. Chez nous, le constructeur fait état de 2900 immatriculations depuis septembre 2024, pour la plupart réalisées par la citadine électrique T03, caractérisée par le tarif ultra-concurrentiel de 16 900 € (ou 139 € par mois sans apport, sachant que les formules locatives représentent plus de 80% des formules de financements vendues par la marque).

4 places pour 3,62 m. de long, et 265 km d'autonomie annoncée, la T03 est l'une des électriques les plus accessibles du marché (16 900 €), en attendant l'arrivée de la future Twingo.
4 places pour 3,62 m. de long, et 265 km d'autonomie annoncée, la T03 est l'une des électriques les plus accessibles du marché (16 900 €), en attendant l'arrivée de la future Twingo.

La gamme se complète actuellement de deux SUV, les B10 (électrique) et C10 (électrique ou hybride à prolongateur d’autonomie), et s’élargira à trois autres nouveaux modèles d’ici 2027, au premier rang desquels la B05, une berline compacte électrique dont la commercialisation devrait intervenir au mois de juillet. Il est aussi question que le B10 soit rebadgé et intègre la gamme Opel. Il serait alors fabriqué dans l’usine espagnole de Saragosse, ce que les représentants de Leapmotor France n’ont ni confirmé…ni démenti.

Cette montée en puissance de l’offre s’appuie sur un réseau de 126 points de distribution en France. Il s’agit en quasi-exclusivité de concessionnaires Stellantis, ceci en vertu des accords liant les deux entreprises. Depuis l’automne 2023, Stellantis est en effet actionnaire de la marque à hauteur de 21%, et les deux entités ont créé la coentreprise "Leapmotor International", gérée par Stellantis à 51%, qui gère la  fabrication, exportation et vente des produits Leapmotor en dehors de la Chine.

Interviewé par nos confrères du Point en octobre dernier, l’ex-Directeur général de Stellantis Carlos Tavares avait évoqué la menace que représentent les constructeurs chinois en général, et Leapmotor en particulier : "Je me suis toujours demandé pourquoi le chinois  Leapmotor avait accepté le deal selon lequel Stellantis prenait 21% de la société et 51% de son business en dehors de la Chine. Je n’ai qu’une seule réponse : un jour, si Stellantis va mal, il sera dans la place pour le racheter." En attendant ce jour, la seule certitude est que Leapmotor va continuer de creuser son sillon modestement, mais en confiance, malgré une équipe qui ne compte que 9 personnes actuellement en France.

Interrogé sur les spécificités de Leapmotor par rapport à d’autres constructeurs chinois, le responsable marketing de la marque en France insiste sur le rapport prix/prestations de ses produits : "on ne cherche pas forcément le mieux disant technologique, on privilégie une technologie accessible à tous, et on cultive la proximité grâce à l’appui du réseau Stellantis. Pas de gros investissements dans les médias, mais on avance en étant partenaires du Téléthon, en multipliant les expositions dans des événements locaux, et en étant à l’écoute des remontées de nos clients." Est-ce que cela passe aussi par l’abandon de vos piètres pneus Linglong?", demande le journaliste. "Oui, cela fait partie des remontées transmises au siège."

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité