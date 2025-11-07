Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Leapmotor B05

La Leapmotor B05, rivale de la Volkswagen ID.3, devient une vraie voiture

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

5  

La nouvelle compacte électrique chinoise va démarrer sa commercialisation en Chine. Elle arrivera chez nous en 2026 avec Stellantis et coûtera sans doute moins de 30 000€ dans sa version de base.

La Leapmotor B05, rivale de la Volkswagen ID.3, devient une vraie voiture
La Leapmotor B05, une nouvelle compacte électrique de 4,43 mètres.

Leapmotor s’occupe actuellement du lancement commercial du B10, un nouveau crossover compact électrique rival des Peugeot E-3008 et autres Renault Scénic E-Tech. Mais la marque chinoise distribuée par Stellantis en Europe est très loin d’en avoir fini avec le développement de sa gamme sur le Vieux Continent.

Alors que ses ventes progressent vite en Chine, la marque doit bientôt ajouter une version à prolongateur d’autonomie du B10 et lancera prochainement d’autres modèles comme la B05, une compacte électrique conçue pour s’attaquer à la MG4, la Volkswagen ID.3 et la Renault Mégane.

Elle démarre en Chine

Découverte sur le dernier salon de Munich 2025 sous la forme d’une maquette, cette Leapmotor B05 débute sa commercialisation en Chine dans sa version définitive.

Voici la planche de bord de la Leapmotor B05. Elle ressemble beaucoup à celle du B10.
Basée sur la plateforme Leapmotor 3.5 comme le récent B10, cette nouvelle B05 mesure 4,43 mètres de long et laisse le choix entre deux configurations mécaniques : une variante de base à batteries de 56,2 KWh et moteur de 180 chevaux et une déclinaison à batteries de 67,1 kWh avec un moteur de 218 chevaux. L’autonomie maximale WLTP de cette dernière, pas encore connue, devrait surclasser les 434 km de notre Leapmotor B10 doté des mêmes accumulateurs.

Rendez-vous l’année prochaine en Europe

Dévoilant un habitacle à la planche de bord très proche de celle du B10, cette B05 démarrera sa commercialisation en Europe l’année prochaine. Sachant que le B10 demande au minimum 29 900€ avant remises, elle devrait coûter légèrement moins cher que ce dernier.

Cette compacte électrique repose sur la même plateforme que le SUV B10.
5  

Leapmotor B05

